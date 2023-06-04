На антиурядовий мітинг у Варшаві зібрались до 500 тисяч людей

В акції протесту проти польської влади у Варшаві, яка відбулась у неділю, взяли участь кількасот тисяч людей, що зробило її однією з наймасовіших опозиційних демонстрацій за останній час.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet.

За оцінками польських ЗМІ, о 15:00 (16:00 за Києвом), коли протест досяг найбільшої кульмінації, на Замковій площі зібрались щонайменше 300 тисяч людей. Мерія Варшави, яку очолює опозиційний політик Рафал Тшасковський, наводить ще більше число – до пів мільйона учасників.

Польські правоохоронці поки не коментували чисельність недільного протесту.

Акція, що розпочалась на Площі на Роздрожу опівдні в неділю, завершилась промовою лідера опозиційної партії "Громадянська платформа" Дональда Туска, який задекларував прагнення до "вільної, законослухняної, безпечної, чесної, чистої і зеленої Польщі" та протидію партії влади "Право і справедливість".

Як повідомлялось, захід приурочений до річниці перших частково вільних виборів у Польщі 1989 року, які призвели до падіння комунізму і політичних змін. За словами організаторів, він був протестом "проти високих цін, злодійства і брехні, за вільні вибори".

Демонстрації також відбулися в інших великих містах, зокрема у Кракові та Щецині.

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Недільний мітинг є однією з найпоказовіших спроб опозиції Польщі згуртувати своїх прихильників на тлі прийдешніх виборів до парламенту, які відбудуться восени.

Нещодавні опитування громадської думки показують, що "Право і справедливість" популярніша за будь-яку іншу партію, але не зможе набрати достатню кількість голосів для одноосібного правління.