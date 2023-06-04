На Киевщине в руках жителя взорвался запал от гранаты, его госпитализировали

место, где взорвался запал от гранаты, фото из Telegram Небытова

Житель села Требухов Броварского района Киевской области госпитализирован после того, как в его руках взорвался запал от гранаты.

Источник: глава полиции Киевской области Андрей Небытов в Telegram

Дословно: "У мужчины взорвался в руках запал от гранаты. 46-летний житель села Требухов Броварского района взял в руки взрывоопасный предмет, выдернул предохранительное кольцо, после чего произошел взрыв.

Сейчас пострадавший с травмой левой руки госпитализирован в больницу. Сейчас мы устанавливаем все обстоятельства чрезвычайного происшествия".

Детали: Небытов также сообщил, что в Бородянке мужчина вытащил из озера боеприпас к РПГ.

"Снасти рыбака запутались, он нащупал на дне железный предмет, взял в руки и вынес на берег. Жена сообщила о находке экстренные службы", - написал он.