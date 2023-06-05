Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В СМИ попал контракт, который доказывает покупку Россией боеприпасов у Ирана

"Европейская правда"Понедельник, 5 июня 2023, 10:21

Британские СМИ получили доступ к вероятному контракту на поставку оружия, который может быть первым весомым доказательством того, что Иран продавал боеприпасы России для ее войны в Украине.

Как пишет "Европейская правда", с документом ознакомился британский канал Sky News.

Если этот 16-страничный документ, датированный 14 сентября 2022 года, является аутентичным, то в нем говорится об образцах артиллерийских и танковых снарядов и ракет различного размера на общую сумму чуть более 1 млн долларов.

Реклама:
Страница контракта, опубликованная Sky News
Страница контракта, опубликованная Sky News

Источник передал телеканалу документ вместе с пятью страницами якобы связанного контракта, который включает в себя стволы для танка Т-72 и стволы для гаубицы, а также снаряды к ней. Эта сделка стоила около 740 000 долларов США.

"Это контракт между иранцами и россиянами по боеприпасам... Мы считаем, что он на 100% аутентичный" – утверждает источник в органах безопасности Британии.

Sky News показал документы премьеру Украины Денису Шмыгалю во время его визита в Великобританию в мае, а также министру иностранных дел Великобритании Джеймсу Клеверли.

ВИДЕО ДНЯ

Киев и Лондон заявили, что планируют расследовать подлинность материала и будут принимать меры, если будет установлено, что он заслуживает доверия.

"Мы подозревали, что происходит нечто подобное. Как только мы проверим это должным образом, мы сможем действовать соответственно", – сказал посол Украины в Британии Вадим Пристайко.

"Когда нам будет предоставлена информация, мы будем пытаться оценить ее и подтвердить. И, конечно, мы будем принимать решения на основе этого" – отметил в свою очередь глава МИД Британии Джеймс Клеверли.

"Там, где у нас есть доказательства того, что Иран оказал военную поддержку России в ее попытке вторжения в Украину, мы приняли меры и, конечно, всегда будем делать то же самое", – добавил он.

Пристайко также заявил, что контракт, если он настоящий, является доказательством того, что у России заканчиваются военные запасы.

"То, что они говорят о таких простых вещах, как вооружение, как боеприпасы, свидетельствует о том, что российская позиция действительно является достаточно сложной", – отметил он.

Как сообщалось, Каспийское море вероятно является одним из основных путей поставки из Ирана в Россию ударных беспилотников иранского производства и другой поддержки, которую Тегеран предоставляет Кремлю в связи с войной против Украины и западными санкциями.

Темы: ИранРосcияоружиеторговля
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Иран
Иран "отсудил" у США $330 млн за подготовку переворота в 1980 году
Сотрудничество Ирана и России в производстве "Шахедов": The Washington Post нашло доказательства
США побуждают Иран перестать продавать России дроны – СМИ
Последние новости
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать
Все новости...
Реклама: