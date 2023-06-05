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Латвия отказала в убежище россиянину, который якобы бежал от участия в войне против Украины

"Европейская правда"Понедельник, 5 июня 2023, 14:00

Латвия фактически отказала в предоставлении убежища российскому гражданину, родившемуся в Латвии, который утверждал, что РФ хочет отправить его воевать против Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

В мае прошлого года 47-летний гражданин России обратился в Государственную пограничную службу с заявлением о предоставлении статуса беженца или альтернативного статуса в Латвии. Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ) отказало в предоставлении убежища, и мужчина обратился в суд, который также отклонил ходатайство.

В феврале этого года гражданин России снова обратился к властям с заявлением о предоставлении статуса беженца или альтернативного статуса. Мужчина заявил, что не может вернуться в Россию, где в случае отказа от мобилизации ему грозит заключение; к тому же возвращаться ему некуда, поскольку в России нет родственников, нет связи с бывшей женой и детьми. УДГМ оставило повторное заявление без рассмотрения.

В апреле мужчина снова обратился в суд. В заявлении он утверждал, что родился в Латвии, в Латвии живут его родители, которые нуждаются в поддержке. Решение отказаться от статуса негражданина Латвии и принять российское гражданство было принято в свое время в связи с семейными обстоятельствами и работой.

По словам мужчины, выдворение из Латвии нарушило бы и его право на личную и семейную жизнь, поскольку он живет с родителями и поддерживает их материально.

Он также заявил, что не поддерживает агрессию России против Украины. Возвращение в Россию поставило бы под угрозу его свободу и права человека.

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Суд отклонил ходатайство о возложении на УДГМ обязанности повторно рассмотреть просьбу о предоставлении статуса беженца или альтернативного статуса в Латвии.

Одним из доводов суда было то, что, согласно выводам УДГМ, в настоящее время в России нет широкомасштабного насилия или внутреннего вооруженного конфликта, которые могли бы представлять серьезную индивидуальную угрозу жизни и здоровью гражданских лиц.

Ранее Управление по делам гражданства и миграции Латвии и суд отказали в предоставлении убежища гражданину России, который утверждал, что российские власти хотели силой отправить его воевать в Украину.

Темы: ЛатвияРосcиябеженцывойна
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