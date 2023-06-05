Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Латвия отказала в убежище россиянину, который якобы бежал от участия в войне против Украины

"Европейская правда"Понедельник, 5 июня 2023, 14:00

Латвия фактически отказала в предоставлении убежища российскому гражданину, родившемуся в Латвии, который утверждал, что РФ хочет отправить его воевать против Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

В мае прошлого года 47-летний гражданин России обратился в Государственную пограничную службу с заявлением о предоставлении статуса беженца или альтернативного статуса в Латвии. Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ) отказало в предоставлении убежища, и мужчина обратился в суд, который также отклонил ходатайство.

Реклама:

В феврале этого года гражданин России снова обратился к властям с заявлением о предоставлении статуса беженца или альтернативного статуса. Мужчина заявил, что не может вернуться в Россию, где в случае отказа от мобилизации ему грозит заключение; к тому же возвращаться ему некуда, поскольку в России нет родственников, нет связи с бывшей женой и детьми. УДГМ оставило повторное заявление без рассмотрения.

В апреле мужчина снова обратился в суд. В заявлении он утверждал, что родился в Латвии, в Латвии живут его родители, которые нуждаются в поддержке. Решение отказаться от статуса негражданина Латвии и принять российское гражданство было принято в свое время в связи с семейными обстоятельствами и работой.

По словам мужчины, выдворение из Латвии нарушило бы и его право на личную и семейную жизнь, поскольку он живет с родителями и поддерживает их материально.

ВИДЕО ДНЯ

Он также заявил, что не поддерживает агрессию России против Украины. Возвращение в Россию поставило бы под угрозу его свободу и права человека.

Суд отклонил ходатайство о возложении на УДГМ обязанности повторно рассмотреть просьбу о предоставлении статуса беженца или альтернативного статуса в Латвии.

Одним из доводов суда было то, что, согласно выводам УДГМ, в настоящее время в России нет широкомасштабного насилия или внутреннего вооруженного конфликта, которые могли бы представлять серьезную индивидуальную угрозу жизни и здоровью гражданских лиц.

Ранее Управление по делам гражданства и миграции Латвии и суд отказали в предоставлении убежища гражданину России, который утверждал, что российские власти хотели силой отправить его воевать в Украину.

Темы: ЛатвияРосcиябеженцывойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Латвия
Россияне пытаются вербовать украинских беженцев при пересечении границы - спецслужбы Латвии
Четырех граждан Латвии заподозрили в работе на российскую ФСБ
Президент Латвии готовится официально объявить кандидатуру нового премьера
Последние новости
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать
Все новости...
Реклама: