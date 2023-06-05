Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Латвія відмовила у притулку росіянину, який нібито тікав від участі у війні проти України

"Європейська правда"Понеділок, 5 червня 2023, 14:00

Латвія фактично відмовила у наданні притулку російському громадянину, який народився в Латвії і який стверджував, що РФ хоче відправити його воювати проти України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

У травні минулого року 47-річний громадянин Росії звернувся до Державної прикордонної служби із заявою про надання статусу біженця або альтернативного статусу у Латвії. Управління у справах громадянства та міграції (УДГМ) відмовило у наданні притулку, і чоловік звернувся до суду, який також відхилив клопотання.

У лютому цього року громадянин Росії знову звернувся до влади із заявою про надання статусу біженця чи альтернативного статусу. Чоловік заявив, що не може повернутися до Росії, де у разі відмови від мобілізації йому загрожує ув'язнення; до того ж повертатися йому нема куди, оскільки в Росії немає родичів, немає зв'язку з колишньою дружиною та дітьми. УДГМ залишило повторну заяву без розгляду.

У квітні чоловік знову звернувся до суду. У заяві він стверджував, що народився в Латвії, в Латвії живуть його батьки, які потребують підтримки. Рішення відмовитися від статусу негромадянина Латвії та прийняти російське громадянство було прийнято свого часу у зв'язку із сімейними обставинами та роботою.

За словами чоловіка, видворення з Латвії порушило б і його право на особисте та сімейне життя, оскільки він живе з батьками та підтримує їх матеріально.

Він також заявив, що не підтримує агресію Росії проти України. Повернення до Росії поставило б під загрозу його свободу та права людини.

ВІДЕО ДНЯ

Суд відхилив клопотання про покладання на УДГМ обов'язки повторно розглянути прохання щодо надання статусу біженця або альтернативного статусу у Латвії.

Одним із доводів суду було те, що, згідно з висновками УДГМ, наразі в Росії немає широкомасштабного насильства чи внутрішнього збройного конфлікту, які могли б становити серйозну індивідуальну загрозу життю та здоров'ю цивільних осіб.

Раніше Управління у справах громадянства та міграції Латвії і суд відмовили в наданні притулку громадянину Росії, який стверджував, що російська влада хотіла силоміць відправити його воювати в Україну.

Теми: ЛатвіяРосіябіженцівійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Пентагон оголосить новий пакет військової допомоги Україні на понад $2 млрд – ЗМІ

фото, відеоРосія завдала ракетного удару по Умані, є постраждалі

Зеленський просить світ покарати Путіна за екоцид: Життя зламані, екосистеми знищено

Енергетики придумали, як адаптувати систему після підриву Каховської ГЕС

Колишня ескортниця отримала відзнаку за роботу на "інформаційному фронті" – ГУР

У Конгресі США не вірять заявам Росії щодо підриву Каховської ГЕС

Усі новини...
Латвія
Парламент Латвії закликав до прискореного членства України в НАТО
Новим президентом Латвії стане чинний глава МЗС
Сейм Латвії з другої спроби не обрав президента, один кандидат вибуває
Останні новини
08:07
Попри спротив Польщі і Угорщини країни ЄС домовились про розподіл мігрантів
08:05
Прем’єрка Естонії – про введення військ в Україну: жодна країна не говорила про такі наміри
07:54
Влучний удар: у Донецьку Сили оборони знищили 56 окупантів
07:35
Росіяни запустили вночі до 16 ударних БпЛА та 6 крилатих ракет – повітряники
07:29
оновленоРосія ракетами атакувала Житомирщину, загинула людина, є потерпілі
07:08
У Бєлгородській області РФ "працювала ППО" і "вночі багато стріляли" – губернатор
06:50
Сили оборони за минулу добу знищили 10 ворожих БпЛА – зведення
06:04
Трампу висунуто звинувачення за 7 пунктами – адвокат
05:30
Щонайменше на трьох ділянках фронту Сили оборони провели контрнаступальні дії – ISW
04:42
Прем’єр Британії: Путін нас не перечекає, НАТО не здасться
Усі новини...
Реклама: