Латвія відмовила у притулку росіянину, який нібито тікав від участі у війні проти України

Латвія фактично відмовила у наданні притулку російському громадянину, який народився в Латвії і який стверджував, що РФ хоче відправити його воювати проти України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

У травні минулого року 47-річний громадянин Росії звернувся до Державної прикордонної служби із заявою про надання статусу біженця або альтернативного статусу у Латвії. Управління у справах громадянства та міграції (УДГМ) відмовило у наданні притулку, і чоловік звернувся до суду, який також відхилив клопотання.

У лютому цього року громадянин Росії знову звернувся до влади із заявою про надання статусу біженця чи альтернативного статусу. Чоловік заявив, що не може повернутися до Росії, де у разі відмови від мобілізації йому загрожує ув'язнення; до того ж повертатися йому нема куди, оскільки в Росії немає родичів, немає зв'язку з колишньою дружиною та дітьми. УДГМ залишило повторну заяву без розгляду.

У квітні чоловік знову звернувся до суду. У заяві він стверджував, що народився в Латвії, в Латвії живуть його батьки, які потребують підтримки. Рішення відмовитися від статусу негромадянина Латвії та прийняти російське громадянство було прийнято свого часу у зв'язку із сімейними обставинами та роботою.

За словами чоловіка, видворення з Латвії порушило б і його право на особисте та сімейне життя, оскільки він живе з батьками та підтримує їх матеріально.

Він також заявив, що не підтримує агресію Росії проти України. Повернення до Росії поставило б під загрозу його свободу та права людини.

ВІДЕО ДНЯ

Суд відхилив клопотання про покладання на УДГМ обов'язки повторно розглянути прохання щодо надання статусу біженця або альтернативного статусу у Латвії.

Одним із доводів суду було те, що, згідно з висновками УДГМ, наразі в Росії немає широкомасштабного насильства чи внутрішнього збройного конфлікту, які могли б становити серйозну індивідуальну загрозу життю та здоров'ю цивільних осіб.

Раніше Управління у справах громадянства та міграції Латвії і суд відмовили в наданні притулку громадянину Росії, який стверджував, що російська влада хотіла силоміць відправити його воювати в Україну.