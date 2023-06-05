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В ГУР отреагировали на расследование Бельгии об использовании их оружия в РФ

"Европейская правда"Понедельник, 5 июня 2023, 15:11

В украинской разведке заявили, что вопрос об использовании оружия иностранного производства на территории РФ необходимо ставить "Российскому добровольческому корпусу" (РДК) и легиону "Свобода России".

Об этом в комментарии "Суспільному" сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, комментируя расследование Бельгии по использованию оружия их производства на территории РФ, пишет "Европейская правда".

"Насколько известно, то они уже давали комментарии по этому поводу. В частности, относительно затрофеенного/перетрофеенного оружия техники или вооружения. Что касается других вопросов, то я думаю, что Министерство обороны прокомментирует должным образом", – сказал Юсов.

Он добавил, что представители "Русского добровольческого корпуса" (РДК) и легиона "Свобода России" действуют на территории РФ автономно.

Ранее премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо сообщил, что его страна обратится к Украине за разъяснениями относительно сообщений о том, что винтовки бельгийского производства использовались на западной границе России.

Де Кроо отказался комментировать возможные последствия, если эти сообщения подтвердятся.

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Темы: БельгияУкраинаРосcияразведка
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