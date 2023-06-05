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Россия выкупает обратно компоненты вооружений, проданные в Индию и Мьянму – СМИ

Елена РощинаПонедельник, 5 июня 2023, 17:33
Россия выкупает обратно компоненты вооружений, проданные в Индию и Мьянму – СМИ
Танк Т-72, фото РИА Новости

Российскую Федерацию подозревают в выкупе военных поставок, ранее отправленных в Мьянму и Индию, в частности деталей для танков и ракет. 

Источник: японское издание Nikkei

Детали: С момента полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года США, европейские страны и Япония запретили экспорт в Россию товаров, которые могут быть использованы в военных целях.

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Однако Россия может реимпортировать компоненты для совершенствования старого вооружения, предназначенного для использования в Украине, полагаясь на помощь стран, с которыми она имеет давние военные связи.

Агентство Nikkei проанализировало данные о таможенном оформлении поставок в Россию, предоставленные американской исследовательской компанией ImportGenius, индийской компанией Exim Trade Data и другими источниками, изучая записи об импорте Россией деталей для вооружений.

Исследование выявило записи о выкупе Россией деталей для танков и ракет, которые были экспортированы в Мьянму и Индию. 

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Так, в августе и ноябре 2022 года российская Научно-производственная корпорация "Конструкторское бюро машиностроения" (НПК КБМ), которая занимается производством ракет, закупила у Министерства обороны Индии в общей сложности 6 компонентов для прицелов ночного видения для ракет класса "земля-воздух" на сумму 150 000 долларов США.

Все детали, необходимые для обеспечения работы ракет ночью и при низкой освещенности, были изготовлены КБМ, которое экспортировало такие же детали в Индию в феврале 2013 года.

Россия могла реимпортировать детали для ремонта, но по состоянию на конец марта 2023 года не было никаких записей о том, что они были отправлены обратно в Индию, отмечает издание. 

А 9 декабря 2022 года Уралвагонзавод, который производит танки для российской армии, импортировал военную продукцию из Мьянмы на сумму 24 миллиона долларов США. Компоненты были зарегистрированы как изготовленные на Уралвагонзаводе.

Коды Гармонизированной системы для реимпортируемых товаров свидетельствуют о том, что компания выкупила 6 775 прицельных телескопов и 200 камер для установки на танки.

Это "вероятно, оптические устройства для измерения расстояния до целей и наведения на них", – сказал Нобуюки Акатани, старший офицер в отставке из японских сухопутных сил самообороны, который участвовал в разработке танков.

В данных таможенного оформления была найдена ссылка на "ввоз по акту возврата". Уралвагонзавод экспортировал военную продукцию в армию Мьянмы в 2019 году; ссылка указывает на то, что возвращенные товары были дефектными. 

Аналитики отмечают, что дефектная продукция должна была быть заменена сразу после проверки, а количество для гарантийного возврата необычное.

Уралвагонзавод и Министерство обороны военного режима Мьянмы не дали объяснений. Так же ни КБМ, ни индийское министерство не ответили на запрос Nikkei о комментариях.

По данным "Военного баланса" за 2023 год, опубликованного британским Международным институтом стратегических исследований, Россия имеет на вооружении около 5 000 танков.

"Россия имеет много старых Т-72 [танков] на складах, которые нуждаются в модернизации и могут быть отправлены на линию фронта", – сказал Олег Игнатов, российский аналитик Международной кризисной группы, базирующейся в Брюсселе.

Он добавил, что "оптика является большой проблемой для российского военно-промышленного комплекса", поэтому вполне вероятно, что они пытаются получить оптику таким образом.

Россия, которая ранее полагалась на западные технологии в производстве оптического оборудования, испытывает трудности с закупкой необходимых компонентов в результате торговых санкций.

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), Россия является третьим в мире экспортером оружия, 35% российских поставок оружия за рубеж за последнее десятилетие приходятся на Индию.

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Темы: РосcияоружиеИндиясанкции
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