Росія викуповує назад компоненти озброєнь, продані в Індію і М'янму – ЗМІ

Російську Федерацію підозрюють у викупі військових поставок, раніше відправлених до М'янми та Індії, зокрема деталей для танків і ракет.

Джерело: японське видання Nikkei

Деталі: Із моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року США, європейські країни та Японія заборонили експорт до Росії товарів, які можуть бути використані у військових цілях.

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Однак Росія може реімпортувати компоненти для вдосконалення старого озброєння, призначеного для використання в Україні, покладаючись на допомогу країн, з якими вона має давні військові зв'язки.

Агенція Nikkei проаналізувала дані про митне оформлення поставок до Росії, надані американською дослідницькою компанією ImportGenius, індійською компанією Exim Trade Data та іншими джерелами, вивчаючи записи про імпорт Росією деталей для озброєнь.

Дослідження виявило записи про викуп Росією деталей для танків і ракет, які були експортовані до М'янми та Індії.

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Так, у серпні і листопаді 2022 року російська Науково-виробнича корпорація "Конструкторське бюро машинобудування" (НПК КБМ), яка займається виробництвом ракет, закупила у Міністерства оборони Індії загалом 6 компонентів для прицілів нічного бачення для ракет класу "земля-повітря" на суму 150 000 доларів США.

Усі деталі, необхідні для забезпечення роботи ракет вночі і при низькій освітленості, були виготовлені КБМ, яке експортувало такі ж деталі до Індії в лютому 2013 року.

Росія могла реімпортувати деталі для ремонту, але станом на кінець березня 2023 року не було жодних записів про те, що вони були відправлені назад до Індії, зазначає видання.

А 9 грудня 2022 року Уралвагонзавод, який виробляє танки для російської армії, імпортував військову продукцію з М'янми на суму 24 мільйони доларів США. Компоненти були зареєстровані як виготовлені на Уралвагонзаводі.

Коди Гармонізованої системи для реімпортованих товарів свідчать про те, що компанія викупила 6 775 прицільних телескопів і 200 камер для встановлення на танки.

Це "ймовірно, оптичні пристрої для вимірювання відстані до цілей і наведення на них", – сказав Нобуюкі Акатані, старший офіцер у відставці з японських сухопутних сил самооборони, який брав участь у розробці танків.

У даних митного оформлення було знайдено посилання на "ввезення за актом повернення". Уралвагонзавод експортував військову продукцію до армії М'янми у 2019 році; посилання вказує на те, що повернуті товари були дефектними.

Аналітики зазначають, що дефектна продукція мала бути замінена одразу після перевірки, а кількість для гарантійного повернення незвичайна.

Уралвагонзавод і Міністерство оборони військового режиму М'янми не дали пояснень. Так само ні КБМ, ні індійське міністерство не відповіли на запит Nikkei про коментарі.

За даними "Військового балансу" за 2023 рік, опублікованого британським Міжнародним інститутом стратегічних досліджень, Росія має на озброєнні близько 5 000 танків.

"Росія має багато старих Т-72 [танків] на складах, які потребують модернізації і можуть бути відправлені на лінію фронту", – сказав Олег Ігнатов, російський аналітик Міжнародної кризової групи, що базується в Брюсселі.

Він додав, що "оптика є великою проблемою для російського військово-промислового комплексу", тож цілком імовірно, що вони намагаються отримати оптику таким чином.

Росія, яка раніше покладалася на західні технології у виробництві оптичного обладнання, має труднощі із закупівлею необхідних компонентів у результаті торгових санкцій.

За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI), Росія є третім у світі експортером зброї, 35% російських поставок зброї за кордон за останнє десятиліття припадають на Індію.

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