Генсек Совета Европы осудила подрыв Россией Каховской ГЭС

Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич назвала преступным и безрассудным подрыв Россией Каховской ГЭС.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Я осуждаю разрушение Россией дамбы в Украине: это преступно и безрассудно", – написала она в Twitter.

Утром 6 июня Оперативное командование "Юг" сообщило, что российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС, впоследствии ОВА подтвердила эту информацию. Глава Херсонской ОГА Александр Прокудин сообщил, что началась эвакуация местного населения из опасных районов.

По словам Прокудина, через пять часов вода достигнет критического уровня.

I condemn Russia’s destruction of a dam in Ukraine: it is criminal & reckless / Je condamne la destruction d'un barrage en Ukraine par la Russie : c'est criminel et irresponsable @coe @CoESpokesperson @UKRinCoE