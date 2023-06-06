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Генсек Совета Европы осудила подрыв Россией Каховской ГЭС

"Европейская правда"Вторник, 6 июня 2023, 10:08

Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич назвала преступным и безрассудным подрыв Россией Каховской ГЭС.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Я осуждаю разрушение Россией дамбы в Украине: это преступно и безрассудно", – написала она в Twitter.

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Утром 6 июня Оперативное командование "Юг" сообщило, что российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС, впоследствии ОВА подтвердила эту информацию. Глава Херсонской ОГА Александр Прокудин сообщил, что началась эвакуация местного населения из опасных районов.

По словам Прокудина, через пять часов вода достигнет критического уровня.

Полиция отметила, что в потенциальной зоне затопления на правобережной части реки Днепр – села Николаевка, Ольговка, Льово, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Приднепровское, Садовое и частично город Херсон – остров Корабел.

Темы: ЕвропаКаховская ГЭС
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