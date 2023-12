Генсек Ради Європи засудила підрив Росією Каховської ГЕС

Генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич назвала злочинним і безрозсудним підрив Росією Каховської ГЕС.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Я засуджую руйнування Росією дамби в Україні: це злочинно і безрозсудно", – написала вона у Twitter.

Вранці 6 червня Оперативне командування "Південь" повідомило, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, згодом ОВА підтвердила цю інформацію. Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що почалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів.

I condemn Russia’s destruction of a dam in Ukraine: it is criminal & reckless / Je condamne la destruction d'un barrage en Ukraine par la Russie : c'est criminel et irresponsable @coe @CoESpokesperson @UKRinCoE