Генсек Ради Європи засудила підрив Росією Каховської ГЕС

Генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич назвала злочинним і безрозсудним підрив Росією Каховської ГЕС.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Я засуджую руйнування Росією дамби в Україні: це злочинно і безрозсудно", – написала вона у Twitter.

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Вранці 6 червня Оперативне командування "Південь" повідомило, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, згодом ОВА підтвердила цю інформацію. Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що почалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів.

I condemn Russia’s destruction of a dam in Ukraine: it is criminal & reckless / Je condamne la destruction d'un barrage en Ukraine par la Russie : c'est criminel et irresponsable @coe @CoESpokesperson @UKRinCoE — Marija Pejčinović Burić (@MarijaPBuric) June 6, 2023

За словами Прокудіна, через п'ять годин вода досягне критичного рівня.

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Поліція зазначила, що в потенційній зоні затоплення на правобережній частині річки Дніпро – села Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Придніпровське, Садове та частково місто Херсон – острів Корабел.