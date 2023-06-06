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WP утверждает, что США имели данные о якобы планах Украины подорвать "Северные потоки"

"Европейская правда"Вторник, 6 июня 2023, 18:41

Соединенные Штаты в июне 2022 года якобы получили разведывательные данные о якобы намерениях украинских военных осуществить секретную операцию по диверсии на российских газопроводах "Северные потоки".

Об этом говорится в материале The Washington Post, который основывается на засекреченном разведывательном документе, который якобы распространил онлайн американский военный Джейк Тейшейра – фигурант дела о "сливах" информации Пентагона, пишет "Европейская правда".

WP пишет, что документ, который содержит информацию разведывательной службы одной из стран Европы (какой именно – не уточняется), оно получило от "одного из друзей" Тейшейры. Источником документа стала информация, полученная от неназванного "лица в Украине".

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Достоверность приведенных утверждений США подтвердить не смогли, но документ передали через Центральное разведывательное управление Германии и другим европейским странам.

Утверждается, что в нем изложены подробности "тайной атаки" на "Северные потоки" с использованием "небольшой команды водолазов, которые подчинялись непосредственно главнокомандующему Вооруженных Сил Украины".

Чиновники, с которыми общалась WP, подтвердили, что полученный изданием документ "точно отражает" то, что разведка одного из государств Европы сообщила ЦРУ. По просьбе собеседников The Washington Post согласилась не называть название европейской страны, а также некоторые аспекты изложенного там плана.

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Напомним, в марте в западных СМИ в марте появились материалы с предположениями, что за взрывом газопроводов могли стоять неправительственные группы, в которые могли входить россияне и украинцы. Президент Украины Владимир Зеленский на это заявил, что Украина не причастна к взрывам, и предложил проанализировать, каким игрокам мог быть нужен такой информационный вброс.

В конце апреля датские СМИ получили от военных источников данные, что вблизи "Северных потоков" за четыре дня до взрывов находилось российское судно СС-750.

В мае было обнародовано совместное расследование журналистов из Северной Европы, согласно которому российские корабли по крайней мере трижды бывали в районах взрывов на ветках российского газопровода "Северный поток", а один из них – за пять дней до инцидента.

Темы: СШАСеверный поток-2газ
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