Кислица в ООН: Теракт на ГЭС – это ответ Кремля на призывы к миру

Уничтожение Россией Каховской гидроэлектростанции – это террористический акт против объектов критической инфраструктуры Украины, цель которого – причинение максимального количества разрушений и жертв.

Источник: постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совбеза, цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Это террористический акт против объектов критической инфраструктуры Украины, целью которого является причинение как можно большего количества жертв среди гражданского населения и максимальных разрушений. Прибегая к тактике выжженной земли, или в этом случае к тактике затопленной земли, российские оккупанты фактически признали, что захваченная территория им не принадлежит, и они не в состоянии удерживать эти земли".

Детали: По словам Кислицы, теракт на Каховской ГЭС ранее активно обсуждался оккупационными войсками, российскими пропагандистами и МИД РФ, что свидетельствует о том, что он был спланирован заранее.

Упреки России, что дамбу якобы взорвала Украина, Кислица назвал "предсказуемой ложью". "Мы наблюдаем тот же прием – обвинение жертвы в собственных преступлениях. Мало шансов, что страна, которая отчаянно отрицала свои военные преступления в Мариуполе, Буче, Изюме, на Запорожской АЭС, признает ответственность за сегодняшнюю техногенную катастрофу", – подчеркнул он.

Постпред напомнил, что РФ уже более года контролирует Каховскую ГЭС. "Взорвать ее как-то извне, обстрелом, физически невозможно. Ее заминировали российские оккупанты, и они ее взорвали", – отметил он.

Кислица заявил, что подрыв дамбы – это ответ Кремля на призывы стран к мирным переговорам с РФ. Он подчеркнул, что своими действиями Россия подтвердила, что нисколько не заинтересована в деэскалации или мире.

ВИДЕО ДНЯ

"Ее надо остановить и обезвредить, а не умиротворить. И именно поэтому поражение России – поражение, которое мы обеспечим в любом случае – будет самым большим вкладом в безопасность нашего региона и всего мира", – добавил Кислица.

Читайте также: Все, что нужно знать о катастрофе на Каховской ГЭС

Что этому предшествовало: