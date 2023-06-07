Российские диверсанты под видом гражданских пытаются "эвакуироваться" на правый берег Днепра – ЦНС

Российские диверсионные группы пытаются попасть на правый берег Днепра под видом гражданского населения, которое эвакуируют после подрыва Каховской ГЭС.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Российские военные переодеваются в гражданскую одежду и пытаются смешаться с местным населением, которое эвакуируется на правый берег Днепра.

Таким образом, оккупанты планируют использовать подрыв Каховской ГЭС для того, чтобы забросить диверсионно-разведывательные группы на освобожденные территории Херсонской области".

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Что этому предшествовало:

В ночь на 6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию, разрушив машинный зал и саму станцию, ее не восстановить. Укргидроэнерго ожидает срабатывания водохранилища в течение следующих 4 дней. Обмеление Каховского водохранилища угрожает безопасности Запорожской атомной электростанции.

Подрыв Каховской ГЭС вызвал экологическую катастрофу. Вода из водохранилища начала затапливать города и села, началась эвакуация. Вследствие подрыва дамбы Каховской ГЭС начались проблемы с подачей воды в Кривом Роге, Марганце и Никополе.

Владимир Зеленский отметил, что созданная россиянами катастрофа на Каховской ГЭС не остановит Украину в деоккупации собственных территории и не увеличила шансы оккупантов остаться на этой территории.