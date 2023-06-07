Российские диверсанты под видом гражданских пытаются "эвакуироваться" на правый берег Днепра – ЦНС

Российские диверсионные группы пытаются попасть на правый берег Днепра под видом гражданского населения, которое эвакуируют после подрыва Каховской ГЭС.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Российские военные переодеваются в гражданскую одежду и пытаются смешаться с местным населением, которое эвакуируется на правый берег Днепра.

Реклама:

Таким образом, оккупанты планируют использовать подрыв Каховской ГЭС для того, чтобы забросить диверсионно-разведывательные группы на освобожденные территории Херсонской области".

Читайте также: Все, что нужно знать о катастрофе на Каховской ГЭС

Что этому предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ