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После подрыва ГЭС уже затопило почти 2 тысячи домов на правобережье - Херсонская ОВА

Станислав ПогориловСреда, 7 июня 2023, 08:52
После подрыва ГЭС уже затопило почти 2 тысячи домов на правобережье - Херсонская ОВА
Фото: ГСЧС

Председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин сообщил, что после подрыва Каховской ГЭС по состоянию на утро уже затоплено 1 тыс 852 дома на правобережной Херсонщине.

Источник: Прокудин в Telegram

Прямая речь Прокудина: "В течение ночи чрезвычайных событий не зафиксировано. Интенсивность подтопления уменьшается. Однако из-за значительных разрушений дамбы вода еще будет прибывать. По нашим прогнозам уровень воды увеличится еще в районе метра в течение следующих 20 часов. Этой ночью начало подтапливать Белозерскую громаду, до которой вода вчера еще не добралась".

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Детали: По его словам, по состоянию на утро затоплено 1 тысяча 852 дома на правобережной Херсонщине.

Ночью за помощью обратились 13 человек, среди которых пятеро жителей левобережья.

По состоянию на 6 утра эвакуированы 1 тысяча 457 человек. В частности из микрорайноу Корабел вывезли 1 тысячу 286 человек. "Полиция, ГСЧС, военные, все на месте", - добавил Прокудин.

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Что этому предшествовало:

  • В ночь на 6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию, разрушив машинный зал и саму станцию, ее не восстановить. Укргидроэнерго ожидает срабатывания водохранилища в течение следующих 4 дней. Обмеление Каховского водохранилища угрожает безопасности Запорожской атомной электростанции.
  • Подрыв Каховской ГЭС вызвал экологическую катастрофу. Вода из водохранилища начала затапливать города и села, началась эвакуация. Вследствие подрыва дамбы Каховской ГЭС начались проблемы с подачей воды в Кривом Роге, Марганце и Никополе.
  • Владимир Зеленский отметил, что созданная россиянами катастрофа на Каховской ГЭС не остановит Украину в деоккупации собственных территории и не увеличила шансы оккупантов остаться на этой территории. 

Темы: Каховская ГЭСвзрыв
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