После подрыва ГЭС уже затопило почти 2 тысячи домов на правобережье - Херсонская ОВА

Председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин сообщил, что после подрыва Каховской ГЭС по состоянию на утро уже затоплено 1 тыс 852 дома на правобережной Херсонщине.

Источник: Прокудин в Telegram

Прямая речь Прокудина: "В течение ночи чрезвычайных событий не зафиксировано. Интенсивность подтопления уменьшается. Однако из-за значительных разрушений дамбы вода еще будет прибывать. По нашим прогнозам уровень воды увеличится еще в районе метра в течение следующих 20 часов. Этой ночью начало подтапливать Белозерскую громаду, до которой вода вчера еще не добралась".

Детали: По его словам, по состоянию на утро затоплено 1 тысяча 852 дома на правобережной Херсонщине.

Ночью за помощью обратились 13 человек, среди которых пятеро жителей левобережья.

По состоянию на 6 утра эвакуированы 1 тысяча 457 человек. В частности из микрорайноу Корабел вывезли 1 тысячу 286 человек. "Полиция, ГСЧС, военные, все на месте", - добавил Прокудин.

Что этому предшествовало:

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