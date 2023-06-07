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ЕС отправляет помощь Украине после разрушения Каховской ГЭС

"Европейская правда"Среда, 7 июня 2023, 15:13

Украина обратилась за помощью к ЕС для ликвидации последствий разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Еврокомиссии, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что ЕС применил Механизм гражданской защиты для оказания помощи Украине. Первые взносы сделали Германия, Австрия и Литва.

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Германия предложила 5 000 фильтров для воды и 56 генераторов, Австрия хочет передать 20 цистерн для воды и 10 буровых насосов, которые уже на пути в Украину. Кроме того, Литва и Германия также предложили палатки, кровати и одеяла.

"Координационный центр ЕС по реагированию на чрезвычайные ситуации находится в прямом контакте с украинскими службами по чрезвычайным ситуациям, чтобы отслеживать точные потребности на местах, и готов координировать дальнейшую помощь Украине, исходя из потребностей, которые будут возникать", – говорится в сообщении.

Напомним, утром 6 июня Оперативное командование "Юг" сообщило, что российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС, позже областная военная администрация подтвердила эту информацию. Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что началась эвакуация местного населения из опасных районов.

ВИДЕО ДНЯ

Президент США Джо Байден ранее выразил твердую готовность оказать необходимую помощь Украине после подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС.

Темы: ЕСКаховская ГЭСУкраина
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