ЄС відправляє допомогу Україні після руйнування Каховської ГЕС

Україна звернулася за допомогою до ЄС для ліквідації наслідків руйнування Каховської ГЕС у Херсонській області.

Про це повідомили у пресслужбі Єврокомісії, пише "Європейська правда".

Зазначається, що ЄС застосував Механізм цивільного захисту для надання допомоги Україні. Перші внески зробили Німеччина, Австрія та Литва.

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Німеччина запропонувала 5 000 фільтрів для води та 56 генераторів, Австрія хоче передати 20 цистерн для води і 10 бурових насосів, які вже на шляху до України. Крім того, Литва та Німеччина також запропонували намети, ліжка та ковдри.

"Координаційний центр ЄС з реагування на надзвичайні ситуації перебуває у прямому контакті з українськими службами з надзвичайних ситуацій, щоб відстежувати точні потреби на місцях, і готовий координувати подальшу допомогу Україні, виходячи з потреб, що виникатимуть", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вранці 6 червня Оперативне командування "Південь" повідомило, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, згодом обласна військова адміністрація підтвердила цю інформацію. Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що почалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів.

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Президент США Джо Байден раніше висловив тверду готовність надати необхідну допомогу Україні після підриву росіянами греблі Каховської ГЕС.