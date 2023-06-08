Почти 20% переселенцев в Украине не планируют возвращаться домой – опрос

19% внутренних переселенцев в Украине не планируют возвращаться домой, даже если война закончится, и этот процент вдвое вырос по сравнению с прошлым летом.

Источник: опрос, проведенный социологической группой "Рейтинг" 1-2 июня

Детали: Согласно результатам опроса, количество респондентов, которые были вынуждены покинуть место постоянного проживания, составляет 18%. Больше всего переселенцев среди выходцев с востока - более 60% из них сменили место жительства.

19% опрошенных перемещенных лиц отметили, что уже не вернутся домой, и этот процент в динамике растет: по сравнению с летом прошлого года тех, кто не планирует возвращаться, стало вдвое больше.

В то же время 75% выразили намерение вернуться домой: 12% – в ближайшее время, 14% – хотят вернуться, но еще подождут, 49% – вернуться после окончания войны.

Опрос проведен методом телефонного интервью среди населения в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 1000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3.1%.