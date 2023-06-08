Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Швейцарские правые в парламенте заблокировали 5 млрд евро гуманитарной помощи Украине

"Европейская правда"Четверг, 8 июня 2023, 17:06

Нижняя палата парламента Швейцарии в четверг большинством голосов отклонила одобрение плана поддержки Украины на более чем пять миллиардов евро в течение следующих пяти-десяти лет.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на RTS.

Против плана, представленного федеральным министром иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом, проголосовали 105 депутатов Национального собрания – прежде всего представители правых партий – против 86, которые его поддержали.

Реклама:

Средства планировалось использовать на гуманитарную помощь, гражданскую защиту и разминирование, а также на мероприятия по "развитию мира". Однако несколько депутатов парламента заявили, что многие вопросы все еще требуют разъяснения в плане восстановления Украины и международного сотрудничества.

Предложение еще в марте выдвинул комитет палаты по иностранным делам, представитель которого Николас Вальдер объяснял, что отказ Швейцарии от вооруженной помощи Украине "не должен освобождать нас от наших солидарных усилий в поддержку Украины".

"Выделяя 0,22% ВВП на помощь этой стране, Швейцария находится позади почти всех европейских стран. Австрия и Норвегия делают гораздо больше в соответствии со своей экономической мощью. Даже Польша тратит 3,1% своего ВВП на помощь", – сказал Вальдер.

ВИДЕО ДНЯ

До этого Швейцария уже одобрила предоставление Украине трех пакетов гуманитарной помощи на общую сумму более 1,8 миллиарда евро в течение следующих шести лет.

Блокирование помощи парламентарии Швейцарии приняли за неделю до того, как перед ними выступит по видеосвязи президент Владимир Зеленский.

Темы: ШвейцарияУкраинаденьги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Швейцария
Швейцарский сын Кремля. "Украинская правда" нашла подсанкционного сына русского олигарха
Швейцария отвергла упреки в недостаточном выполнении санкций против России
Швейцарский банк Julius Baer предупредил клиентов, живущих в РФ, о закрытии счетов
Последние новости
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
Все новости...
Реклама: