Швейцарские правые в парламенте заблокировали 5 млрд евро гуманитарной помощи Украине

Нижняя палата парламента Швейцарии в четверг большинством голосов отклонила одобрение плана поддержки Украины на более чем пять миллиардов евро в течение следующих пяти-десяти лет.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на RTS.

Против плана, представленного федеральным министром иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом, проголосовали 105 депутатов Национального собрания – прежде всего представители правых партий – против 86, которые его поддержали.

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Средства планировалось использовать на гуманитарную помощь, гражданскую защиту и разминирование, а также на мероприятия по "развитию мира". Однако несколько депутатов парламента заявили, что многие вопросы все еще требуют разъяснения в плане восстановления Украины и международного сотрудничества.

Предложение еще в марте выдвинул комитет палаты по иностранным делам, представитель которого Николас Вальдер объяснял, что отказ Швейцарии от вооруженной помощи Украине "не должен освобождать нас от наших солидарных усилий в поддержку Украины".

"Выделяя 0,22% ВВП на помощь этой стране, Швейцария находится позади почти всех европейских стран. Австрия и Норвегия делают гораздо больше в соответствии со своей экономической мощью. Даже Польша тратит 3,1% своего ВВП на помощь", – сказал Вальдер.

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До этого Швейцария уже одобрила предоставление Украине трех пакетов гуманитарной помощи на общую сумму более 1,8 миллиарда евро в течение следующих шести лет.

Блокирование помощи парламентарии Швейцарии приняли за неделю до того, как перед ними выступит по видеосвязи президент Владимир Зеленский.