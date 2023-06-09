Несмотря на сопротивление Польши и Венгрии страны ЕС договорились о распределении мигрантов

Страны ЕС достигли договоренности в деле расселения мигрантов – несмотря на то, что Польша и Венгрия были против, хватило квалифицированного большинства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

Министры внутренних дел стран-членов Европейского Союза приняли в четверг в Люксембурге решение о так называемой принудительной солидарности. Это касается переселения мигрантов, прибывающих через Средиземное море в Италию или Мальту.

Реклама:

Соглашение поддержали такие страны, как Франция, Германия и Италия.

Среди прочего, соглашение предусматривает "принудительную солидарность". Согласно предложению Швеции, которая сейчас возглавляет Совет ЕС, страны будут иметь три варианта: они смогут принимать мигрантов, платить за тех, кого не приняли, или выбрать так называемую "оперативную помощь".

Эта позиция теперь будет обсуждаться с Европейским парламентом. Цель состоит в том, чтобы миграционный пакет вступил в силу в начале года.

ВИДЕО ДНЯ

По оценкам, около 30 000 мигрантов могут прибывать в Европейский Союз ежегодно. На Польшу будет приходиться около 2 000 из них.

"Стоимость" одного непринятого беженца была согласована на уровне 20 000 евро. Поэтому нетрудно подсчитать, что отказ Польши принимать мигрантов может стоить до 40 миллионов евро.

Польша выступила против шведского предложения, поскольку считает, что де-факто будет вынуждена принимать мигрантов и будет иметь только выбор между тем, чтобы принять их или заплатить финансовый эквивалент 20 000 евро за каждое непринятое лицо.

Министр внутренних дел Швеции Мальмер Стенергард призналась, что не верила в возможность достижения соглашения. По ее словам, это историческое соглашение, потому что так много стран смогли объединиться вокруг него. Она напомнила, что это была "тяжелая работа" многих предыдущих президентов, а также Европейской Комиссии, которая в течение трех лет добивалась этого соглашения.

Со своей стороны, комиссар по вопросам внутренних дел Илва Йоханссон признала, что в течение нескольких лет пакет по вопросам убежища и миграции блокировался в Совете ЕС, он был "токсичным". Поэтому, по ее словам, ЕС сделал большой шаг. "Между нами снова царит дух солидарности и доверия", – сказала она.

Стенергард подчеркнула, что за соглашение проголосовало "очень солидное большинство". Только две страны выступили против.

Напомним, Конституционный суд Литвы в среду признал неконституционным закон 2021 года, который позволяет властям удерживать мигрантов под стражей в центрах содержания – его приняли на фоне вызванного Беларусью миграционного кризиса.