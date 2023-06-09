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Ракетный удар по Умани: в больнице остаются шестеро пострадавших, двое из них – тяжелые

Валентина РоманенкоПятница, 9 июня 2023, 10:21
Ракетный удар по Умани: в больнице остаются шестеро пострадавших, двое из них – тяжелые
фото с ТГ председателя Черкасской ОВА

Двух пострадавших от ракетной атаки на Умань в Черкасской области, которая произошла 8 июня, выписали из больницы.

Источник: городская голова Умани Ирина Плетнева в комментарии "Укринформу"

Прямая речь: "Двое пострадавших остаются стабильно тяжелыми, двух уже выписали из больницы, еще четырем продолжаем оказывать медицинскую помощь".

Что предшествовало: Вечером 8 июня российские войска нанесли ракетный удар по Уманскому району Черкасской области.

По данным местных властей, было два прилета: по промышленному объекту и автомойке. Во втором случае в результате попадания возник пожар.

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Темы: Уманьракетный удар
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