Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Убийство Гонгадзе: новый глава Верховного суда объяснил, почему отпускали Пукача

Станислав ПогориловПятница, 9 июня 2023, 14:15
Убийство Гонгадзе: новый глава Верховного суда объяснил, почему отпускали Пукача
СТАНИСЛАВ КРАВЧЕНКО, ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ВЕРХОВНОГО СУДА

Новый председатель Верховного суда Станислав Кравченко заявил, что решение изменить меру пресечения на подписку о невыезде в 2003 году осужденному за убийство журналиста Георгия Гонгадзе Алексею Пукачу принималось коллегией Апелляционного суда Киева, в составе которой он был, а сам Пукач после освобождения из-под стражи никуда не убегал.

Источник: Интервью Кравченко "Укринформу"

Прямая речь Кравченко: "Двадцать лет назад, когда расследовалось дело Пукача, я первый год работал в Апелляционном суде города Киева. Я был в составе коллегии, но не председательствовал и не был докладчиком по этому делу. Коллегия пересматривала решение об избрании меры пресечения Пукачу, который держался под стражей".

Детали: По словам Кравченко, в то время Пукача обвиняли в том, что тот дал указание на уничтожение определенных документов, которые могли подтверждать, что сотрудники МВД вели наблюдение за Гонгадзе, а не в убийстве.

Реклама:

Глава ВСУ считает, что на суд не было влияния при принятии решения, руководствовались практикой ЕСПЧ и действующим в то время Уголовным кодексом Украины.

Он также заявил, что после освобождения из-под стражи Пукач никуда не убегал, а обратился в суд и обжаловал постановление о возбуждении уголовного дела, соответственно, его жалобу удовлетворили.

"Дело в отношении него было закрыто на основании этого решения, которое прошло апелляцию и кассацию", - заявил Кравченко.

ВИДЕО ДНЯ

Он добавил, что через несколько месяцев появилось новое обвинение Пукача в убийстве, и тогда его уже объявили в розыск. "Я это дело не рассматривал, поэтому некоторые СМИ в этом плане подают несколько искаженную информацию", - считает глава ВСУ.

Напомним: В 2017 году адвокат Роман Маселко сообщал, что двое победителей конкурса в Верховный суд, Сергей Слинько и Станислав Кравченко, в 2003 году освободили из-под стражи Алексея Пукача. Также он обнародовал постановление Апелляционного суда Киева об освобождении Пукача из-под стражи.

Предыстория:

  • Георгий Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу Киевской области был обнаружен обезглавленный труп, который, по выводам экспертов, мог принадлежать журналисту. В 2009 году в Киевской области найдены останки черепа якобы Гонгадзе. Похоронили Гонгадзе 22 марта 2016 в Киеве.
  • Обнародование осенью 2000 года "пленок Мельниченко" привели к "кассетному скандалу". Записи из кабинета президента Кучмы свидетельствовали о причастности Леонида Кучмы и других чиновников и политиков к убийству журналиста Георгия Гонгадзе.
  • 29 января 2013 года Печерский райсуд Киева приговорил экс-начальника департамента наружного наблюдения МВД Алексея Пукача к пожизненному лишению свободы, признав его виновным в убийстве Георгия Гонгадзе. Апелляционный суд оставил приговор в силе.

Темы: дело ГонгадзеПукачВерховный суд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

МИД о репортаже французского канала с позиций армии РФ: Пробито очередное дно

В Херсоне перевозчики избили волонтера, который бесплатно эвакуировал людей

Столтенберга уговаривают остаться генсеком НАТО еще на год - Bloomberg

Причиной взрыва Каховской ГЭС, скорее всего, стал подрыв прохода под водой - NYT

видеоСпецназовцы СБУ показали эвакуацию людей из оккупации под прикрытием артиллерии

Украина перехватывает инициативу, но нужно оружие до 200 км - Минобороны

Все новости...
дело Гонгадзе
США призвали к правосудию по делу Шеремета, Гонгадзе и Комарова
Хроники общественно-политической жизни Украины 2020
Пленки Мельниченко. Пьеса в 5 действиях, 20 годах и миллионах человеческих судеб
Последние новости
18:07
Производитель Milka и Oreo жалуется на несправедливый бойкот со стороны скандинавских компаний
17:55
Россияне сбросили авиабомбы на Херсонскую область: есть погибший и раненые
17:44
МИД о репортаже французского канала с позиций армии РФ: Пробито очередное дно
17:28
На Киевщине работает ПВО
17:26
Из-за сильного наводнения в Греции затоплены дома во втором по величине городе
17:19
В Херсоне перевозчики избили волонтера, который бесплатно эвакуировал людей
16:59
Дания готова передать Украине истребители F-16 при одном условии
16:56
В Латвии в ДТП попала военная техника: есть пострадавшие
16:54
Ситуация на шахте в Павлограде стабилизирована - ДТЭК
16:49
На Кременчугском мясокомбинате произошла авария, два человека в больнице
Все новости...
Реклама: