Убийство Гонгадзе: новый глава Верховного суда объяснил, почему отпускали Пукача

Новый председатель Верховного суда Станислав Кравченко заявил, что решение изменить меру пресечения на подписку о невыезде в 2003 году осужденному за убийство журналиста Георгия Гонгадзе Алексею Пукачу принималось коллегией Апелляционного суда Киева, в составе которой он был, а сам Пукач после освобождения из-под стражи никуда не убегал.

Источник: Интервью Кравченко "Укринформу"

Прямая речь Кравченко: "Двадцать лет назад, когда расследовалось дело Пукача, я первый год работал в Апелляционном суде города Киева. Я был в составе коллегии, но не председательствовал и не был докладчиком по этому делу. Коллегия пересматривала решение об избрании меры пресечения Пукачу, который держался под стражей".

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Детали: По словам Кравченко, в то время Пукача обвиняли в том, что тот дал указание на уничтожение определенных документов, которые могли подтверждать, что сотрудники МВД вели наблюдение за Гонгадзе, а не в убийстве.

Глава ВСУ считает, что на суд не было влияния при принятии решения, руководствовались практикой ЕСПЧ и действующим в то время Уголовным кодексом Украины.

Он также заявил, что после освобождения из-под стражи Пукач никуда не убегал, а обратился в суд и обжаловал постановление о возбуждении уголовного дела, соответственно, его жалобу удовлетворили.

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"Дело в отношении него было закрыто на основании этого решения, которое прошло апелляцию и кассацию", - заявил Кравченко.

Он добавил, что через несколько месяцев появилось новое обвинение Пукача в убийстве, и тогда его уже объявили в розыск. "Я это дело не рассматривал, поэтому некоторые СМИ в этом плане подают несколько искаженную информацию", - считает глава ВСУ.

Напомним: В 2017 году адвокат Роман Маселко сообщал, что двое победителей конкурса в Верховный суд, Сергей Слинько и Станислав Кравченко, в 2003 году освободили из-под стражи Алексея Пукача. Также он обнародовал постановление Апелляционного суда Киева об освобождении Пукача из-под стражи.

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