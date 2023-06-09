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Вбивство Гонгадзе: новий голова Верховного суду пояснив, чому відпускали Пукача

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 9 червня 2023, 14:15
Вбивство Гонгадзе: новий голова Верховного суду пояснив, чому відпускали Пукача
СТАНІСЛАВ КРАВЧЕНКО, ФОТО: ПРЕССЛУЖБА ВЕРХОВНОГО СУДА

Новий голова Верховного суду Станіслав Кравченко заявив, що рішення змінити запобіжний захід на підписку про невиїзд у 2003 році засудженому за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе Олексію Пукачу приймалось колегією Апеляційного суду Києва, у складі якої він був, а сам Пукач після звільнення з-під варти нікуди не тікав.

Джерело: інтерв’ю Кравченка "Укрінформу"

Пряма мова Кравченка: "Двадцять років тому, коли розслідувалася справа Пукача, я перший рік працював в Апеляційному суді міста Києва. Я був у складі колегії, але не головував і не був доповідачем у цій справі. Колегія переглядала рішення про обрання запобіжного заходу Пукачу, який тримався під вартою".

Деталі: За словами Кравченка, на той час Пукача звинувачували у тому, що той дав вказівку на знищення певних документів, які могли підтверджувати, що співробітники МВС вели спостереження за Гонгадзе, а не в убивстві.

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Голова ВСУ вважає, що на суд не було впливу при прийнятті рішення, керувалися практикою ЄСПЛ та чинним на той час Кримінальним кодексом України.

Він також заявив, що після звільнення з-під варти Пукач нікуди не тікав, а звернувся до суду та оскаржив постанову про порушення кримінальної справи, відповідно, його скаргу задовільнили.

"Справа щодо нього була закрита на підставі цього рішення, яке пройшло апеляцію та касацію", - заявив Кравченко.

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Він додав, що через кілька місяців з’явилося нове обвинувачення Пукача у вбивстві, і тоді його уже оголосили в розшук. "Я цю справу не розглядав, тому деякі ЗМІ в цьому плані подають дещо викривлену інформацію", - вважає голова ВСУ.

Нагадаємо: У 2017 році  адвокат Роман Маселко повідомляв, що двоє переможців конкурсу у Верховний суд, Сергій Слинько та Станіслав Кравченко, у 2003 році звільнили з-під варти Олексія Пукача. Також він оприлюднив ухвалу Апеляційного суду Києва щодо звільнення Пукача з-під варти.

Передісторія:

  • Георгій Гонгадзе зник у Києві 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі Київської області знайшли обезголовлене тіло, яке, за висновками експертів, могло належати журналісту. У 2009 році на Київщині знайшли рештки черепа нібито Гонгадзе. Поховали Гонгадзе 22 березня 2016 року в Києві.
  • Оприлюднення восени 2000 року "плівок Мельниченка" призвели до "касетного скандалу". Записи із кабінету президента Кучми свідчили про причетність Леоніда Кучми та інших високопосадовців і політиків до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.
  • 29 січня 2013 року Печерський райсуд Києва засудив екс-начальника департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача до довічного позбавлення волі, визнавши його винним у вбивстві Георгія Гонгадзе. Апеляційний суд залишив вирок у силі.

Теми: справа ГонгадзеПукачВерховний суд
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