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На бахмутском направлении украинские бойцы продвинулись кое-где на 1 200 метров

Елена РощинаПятница, 9 июня 2023, 14:55
На бахмутском направлении украинские бойцы продвинулись кое-где на 1 200 метров
Сергей Череватый, скриншот

На некоторых участках Бахмутского направления Силы обороны Украины за последние сутки, то есть 8 июня, подвинули врага на 1,2 километра. 

Источник: представитель восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире телемарафона

Прямая речь: "Воспользовавшись тем, что враг проводит ротационные мероприятия, что те подразделения, которые заходят, еще не до конца знают местность, не провели соответствующие рекогносцировки и слаживания, мы нанесли удары и уже несколько дней проводим штурмовые действия. 

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За предыдущие сутки наши подразделения на некоторых участках продвинулись в целом до 1 200 метров. Это все мы проводим в рамках оборонительной операции, которая длится уже много месяцев". 

Ситуация в районе Бахмута
Ситуация в районе Бахмута
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Детали: Череватый сказал, что Силы обороны Украины пытаются максимально выбить боевой потенциал врага: раньше делали это с группой "Вагнера", а теперь – с мотострелковыми и воздушно-десантными подразделениями России. 

Захватчики сопротивляются, пытаются накрыть артиллерийским огнем украинские подразделения: за эти сутки на Бахмутском направлении 368 раз нанесли удары ствольной и реактивной артиллерией по позициям ВСУ, было 15 боестолкновений и 5 авианалетов. В то же время, там было убито 120 оккупантов, 163 ранены, 11 попали в плен, добавил Череватый. 

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Также на бахмутском направлении было уничтожено три пушки, минометно-артиллерийскую систему "Нона", САУ "Гвоздика", противотанковую пушку "Рапира", противотанковый ракетный комплекс, РСЗО "Град" и три полевых склада боеприпасов. 

На лиманско-купянском направлении 612 раз враг наносил удары по позициям ВСУ, было 6 боестолкновений и 6 авианалетов. Уничтожено 72 оккупанта, 109 захватчиков ранены, уничтожены две ББМ врага, три миномета, два ПТРК "Корнет", противотанковая пушка "Рапира", два полевых склада с боеприпасами и два беспилотника.

Этому предшествовало: Вечером 8 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Донецкой области идут жестокие бои, но "есть результат".

Перед тем Генеральный штаб ВСУ сообщил, что на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направления продолжаются "тяжелые бои за каждый квадратный метр".

Западные СМИ со ссылкой на неназванных украинских чиновников сообщили, что Украина начала долгожданное контрнаступление против России на своей территории. За несколько дней до этого предположение о начале контрнаступления сделали американские чиновники.

Темы: Донецкая областьБахмутвойна
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