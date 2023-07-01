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Перемещение "вагнеровцев" в Беларусь пока не зафиксировано – Наев

Катерина ТищенкоСуббота, 1 июля 2023, 19:49
Перемещение вагнеровцев в Беларусь пока не зафиксировано – Наев
Сергей Наев, фото Минобороны

По состоянию на 1 июля перемещение подразделений "Вагнера" в Беларусь не зафиксировано.

Источник: командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев в комментарии Укринформу

Прямая речь: "В настоящее время, по состоянию на сегодня, ни одного подразделения ЧВК "Вагнер" на территории Беларуси не отмечено. Но мы осознаем дальнейшее развитие ситуации, и наши разведывательные органы работают над получением информации об этом. Если это произойдет, военное командование будет знать об этом".

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Детали: Наев добавил, что в случае появления "вагнеровцев" в Беларуси рассматривается несколько сценариев действий.

"В каждом из них ВСУ будут принимать адекватные меры по противодействию. Сейчас проводится подготовка сил, которые будут противодействовать возможным проявлениям", - сказал Наев.

Также он отметил, что украинская разведка, партнеры Украины внимательно отслеживают ситуацию в Беларуси, в том числе и по перемещению ядерного оружия, о чем заявили в России. Сейчас, по его словам, такие перемещения не были зафиксированы.

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Что предшествовало: 1 июля в Госпогранслужбе заявили, что Беларусь может разместить на своей территории до 8 тысяч российских наемников ЧВК "Вагнер", Силы обороны осознают дополнительную потенциальную угрозу и находятся в постоянной боевой готовности.

Предыстория:

  • Российское издание "Вёрстка" сообщило, что в Беларуси начали строить лагеря для размещения боевиков ЧВК "Вагнер" после договоренностей с Александром Лукашенко, который вел переговоры с Евгением Пригожиным.
  • Государственная пограничная служба Украины опровергла эту информацию. В ГПСУ отметили, что разведка тщательно отслеживает ситуацию в стране, которая является пособником государства-агрессора РФ.
  • Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 27 июня заявил, что в Беларуси не строят лагерей для ЧВК "Вагнер", но при необходимости "помогут с размещением".
  • В то же время снимки со спутников показали, что в Беларуси таки начали обустраивать полевой лагерь для российских наемников.

Темы: ВагнерБеларусьНаев
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