Перемещение "вагнеровцев" в Беларусь пока не зафиксировано – Наев

По состоянию на 1 июля перемещение подразделений "Вагнера" в Беларусь не зафиксировано.

Источник: командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев в комментарии Укринформу

Прямая речь: "В настоящее время, по состоянию на сегодня, ни одного подразделения ЧВК "Вагнер" на территории Беларуси не отмечено. Но мы осознаем дальнейшее развитие ситуации, и наши разведывательные органы работают над получением информации об этом. Если это произойдет, военное командование будет знать об этом".

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Детали: Наев добавил, что в случае появления "вагнеровцев" в Беларуси рассматривается несколько сценариев действий.

"В каждом из них ВСУ будут принимать адекватные меры по противодействию. Сейчас проводится подготовка сил, которые будут противодействовать возможным проявлениям", - сказал Наев.

Также он отметил, что украинская разведка, партнеры Украины внимательно отслеживают ситуацию в Беларуси, в том числе и по перемещению ядерного оружия, о чем заявили в России. Сейчас, по его словам, такие перемещения не были зафиксированы.

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Что предшествовало: 1 июля в Госпогранслужбе заявили, что Беларусь может разместить на своей территории до 8 тысяч российских наемников ЧВК "Вагнер", Силы обороны осознают дополнительную потенциальную угрозу и находятся в постоянной боевой готовности.

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