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Беларусь может разместить до 8 тысяч "вагнеровцев", Силы обороны реагируют соответственно – ГПСУ

Валентина РоманенкоСуббота, 1 июля 2023, 09:20
Беларусь может разместить до 8 тысяч вагнеровцев, Силы обороны реагируют соответственно – ГПСУ
иллюстративное фото ГПСУ

Беларусь может разместить на своей территории до 8 тысяч российских наемников ЧВК "Вагнер", Силы обороны осознают дополнительную потенциальную угрозу и находятся в постоянной боевой готовности.

Источник: спикер Госпогранслужбы полковник Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде"

Детали: Как объясняет Демченко, обстановка на границе на данный момент остается полностью контролируемой. На данный момент на территории Беларуси наступательных группировок России не наблюдается. В то же время страна-террорист РФ продолжает использовать РБ, как базу для подготовки своих подразделений и полетов военной авиации.

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Таким образом, учитывая новые возможные риски, связанные с готовностью Лукашенко разместить у себя наемников из частных военных кампаний, Украина укрепляет свою оборону на этом направлении, отмечает спикер ГПСУ.

Развитие ситуации в Беларуси находится на постоянном контроле и постоянно отслеживается, добавляет Демченко.

По его словам, имеющаяся информация, в том числе и из открытых источников, свидетельствует о проведении работ по обустройству мест для дальнейшего размещения российских наемников из ЧВК. А учитывая поддержку, которую России оказывает Беларусь, количество наемников, которых захочет принять Лукашенко, может быть весьма значительным. Речь может идти о 8 тысячах человек, говорит офицер.

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К примеру, по данным ГПСУ, количество российских военных из подразделений регулярной армии находящихся в Беларуси на сегодня составляет около 2 тысяч.

И хотя развертывание полевых лагерей наблюдается на значительном расстоянии от границы Украины, именно пребывание наемников в Беларуси составит дополнительную потенциальную угрозу нашей стране, в первую очередь связанную с диверсионной работой и созданием разного рода провокаций, отметил Демченко.

Прямая речь: "Для усиления границы с Беларусью решением Ставки было определено главкому и командующему северного направления выполнить необходимый комплекс мероприятий.

Отметим, что подразделения ГПСУ хорошо понимают угрозы, которые могут быть с направления Беларуси, и вместе с другими составляющими Сил обороны Украины находятся в постоянной готовности к реагированию на возможные провокации со стороны противника и решительных действий в ответ".

Предыстория:

  • Российское издание "Вёрстка" сообщило, что в Беларуси начали строить лагеря для размещения боевиков ЧВК "Вагнер" после договоренностей с Александром Лукашенко, который вел переговоры с Евгением Пригожиным.
  • Государственная пограничная служба Украины опровергла эту информацию. В ГПСУ отметили, что разведка тщательно отслеживает ситуацию в стране, которая является пособником государства-агрессора РФ.
  • Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 27 июня заявил, что в Беларуси не строят лагерей для ЧВК "Вагнер", но при необходимости "помогут с размещением".
  • "Мы пока никаких лагерей не строим. Но если они захотят (я так понимаю, они смотрят отдельные территории), мы их разместим. Ставьте палатки, пожалуйста. Но пока они находятся в Луганске в своих лагерях.. Мы им предложили одну из заброшенных частей. Пожалуйста  - забор есть, все есть. Ставьте палатки. Чем можем, поможем. Пока определятся, чем им заниматься", – заявил белорусский диктатор.
  • В то же время снимки со спутников показали, что в Беларуси таки начали обустраивать полевой лагерь для российских наемников.

Темы: ВагнерБеларусьПограничная службавойна
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