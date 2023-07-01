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Подводный робот и дрон: спасатели показали, как разминируют водоемы

Катерина ТищенкоСуббота, 1 июля 2023, 23:41
Подводный робот и дрон: спасатели показали, как разминируют водоемы
разминирование водоемов на Николаевщине, фото ГСЧС

Во время обследования акватории Николаевской области на наличие взрывоопасных предметов применяется современное специальное оборудование.

Источник: ГСЧС

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Дословно: "Для проведения таких работ на территории одного из предприятий Николаева 1 июля использовалось современное специальное оборудование, а именно: подводный робот CHARPIE, подводный дрон FIFISH V6 EXPERT M100, гидрографический аппарат SONOBOT 5.

Обследование проводились с привлечением специального катера для разминирования типа "река-море", водолазно-спасательного катера "Спасатель 2019" и водолазно-спасательного катера "Crouline"".

Детали: В местах, где водолазы обнаружили взрывоопасные предметы, устанавливались оградительные буи, после чего боеприпасы были подняты на поверхность и лодкой транспортированы на берег для загрузки в специальный пиротехнический автомобиль, чтобы в дальнейшем уничтожить опасные находки в специально отведенном месте.

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Всего на территории Николаевской области уже удалось очистить от взрывоопасных предметов более 15 га акваторий.

Использование современных средств обнаружения опасных остатков войны, таких как подводные дроны и роботизированная техника, позволит ускорить процесс разминирования водоемов и обезопасит личный состав от травмирования, отметили в ГСЧС.

Темы: ГСЧСразминированиеНиколаевская областьвода
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