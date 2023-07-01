Підводний робот і дрон: рятувальники показали, як розміновують водойми

Під час обстеження акваторії Миколаївської області на наявність вибухонебезпечних предметів застосовується сучасне спеціальне обладнання.

Джерело: ДСНС

Дослівно: "Для проведення таких робіт на території одного з підприємств Миколаєва 1 липня використовувалось сучасне спеціальне обладнання, а саме: підводний робот CHARPIE, підводний дрон FIFISH V6 EXPERT M100, гідрографічний апарат SONOBOT 5.

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Обстеження проводились із залученням спеціального катера для розмінування типу "річка-море", водолазно-рятувального катера "Рятувальник 2019" та водолазно-рятувального катера "Crouline"".

Деталі: У місцях, де водолази виявили вибухонебезпечні предмети, встановлювались огороджувальні буї, після чого боєприпаси було піднято на поверхню та човном транспортовано на берег для завантаження у спеціальний піротехнічний автомобіль, щоб у подальшому знищити небезпечні знахідки у спеціально відведеному місці.

Загалом на території Миколаївської області наразі вже вдалося очистити від вибухонебезпечних предметів понад 15 га акваторій.

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Використання сучасних засобів виявлення небезпечних залишків війни, таких як підводні дрони та роботизована техніка, дозволить пришвидшити процес розмінування водойм та убезпечить особовий склад від травмування, зазначили в ДСНС.