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Підводний робот і дрон: рятувальники показали, як розміновують водойми

Катерина ТищенкоСубота, 1 липня 2023, 23:41
Підводний робот і дрон: рятувальники показали, як розміновують водойми
розмінування водойм на Миколаївщині, фото ДСНС

Під час обстеження акваторії Миколаївської області на наявність вибухонебезпечних предметів застосовується сучасне спеціальне обладнання.

Джерело: ДСНС

Дослівно: "Для проведення таких робіт на території одного з підприємств Миколаєва 1 липня використовувалось сучасне спеціальне обладнання, а саме: підводний робот CHARPIE, підводний дрон FIFISH V6 EXPERT M100, гідрографічний апарат SONOBOT 5.

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Обстеження проводились із залученням спеціального катера для розмінування типу "річка-море", водолазно-рятувального катера "Рятувальник 2019" та водолазно-рятувального катера "Crouline"".

Деталі: У місцях, де водолази виявили вибухонебезпечні предмети, встановлювались огороджувальні буї, після чого боєприпаси було піднято на поверхню та човном транспортовано на берег для завантаження у спеціальний піротехнічний автомобіль, щоб у подальшому знищити небезпечні знахідки у спеціально відведеному місці.

Загалом на території Миколаївської області наразі вже вдалося очистити від вибухонебезпечних предметів понад 15 га акваторій.

ВІДЕО ДНЯ

Використання сучасних засобів виявлення небезпечних залишків війни, таких як підводні дрони та роботизована техніка, дозволить пришвидшити процес розмінування водойм та убезпечить особовий склад від травмування, зазначили в ДСНС.

Теми: ДСНСрозмінуванняМиколаївська областьвода
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