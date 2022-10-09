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Крымский мост с неба охраняют истребители, а под водой водолазы и боевые дельфины – росСМИ

Ирина БалачукВоскресенье, 9 октября 2022, 16:18
Поврежденный Крымский мост. Фото ТАСС

Российское издание "Медуза" назвало Крымский мост, который получил повреждения после взрыва 8 октября, одним из самых защищенных мест в мире – его якобы охраняют с земли, с неба, с моря, под водой и даже из космоса.

ИсточникMeduza

Детали: По данным издания, подъезды к Крымскому мосту с обеих сторон охраняют специальные отряды Росгвардии (они должны были досматривать заезжающие на переправу автомобили на предмет взрывчатки и незаконных грузов, но, отмечается, что проверки были выборочными).

По заявлениям российского Минтранса, фуры и грузовики просвечивают с помощью специальных систем, которые якобы могут "обнаружить даже гайку в салоне машины или рассмотреть, что взял с собой водитель на обед".

Наблюдательные пункты обустроили и на самом мосту.  

Сообщается, что в случае чрезвычайного происшествия специальный отряд быстрого реагирования должен прибыть на место в течение нескольких минут, чтобы ликвидировать аварию и разобраться в случившемся.

Росгвардии якобы помогают специальные силы пограничного контроля ФСБ и антидиверсионные группы на земле и на воде.

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По данным издания, на воде мост охраняют малые подвижные катера нескольких проектов: противодиверсионные катера типа "Грачонок" (оснащенные пулеметами, гранатометами или даже ракетными комплексами "Игла"), катера проекта "Мангуст" (оснащены пулеметами и ракетами, однако в основном их используют для перехвата судов и досмотра).

Кроме того, сообщается, что по необходимости могут задействовать десантные катера БК-16 (те же ракеты, пулеметы и 19 десантников на борту), моторные лодки "Афалина" и "Сарган".

Чтобы защитить мост тарана перед его опорами построили специальные цилиндрические бетонные укрепления, которые не дадут кораблям подплыть близко к опорам переправы. 

С суши корабли поддерживает береговой ракетный комплекс "Бал", оснащенный противокорабельными ракетами с дальностью поражения до 260 километров, и современный комплекс "Бастион" с крылатыми ракетами "Оникс".

Также, по данным "Медузы", мост охраняют и под водой – чтобы не допустить минирования или подрыва опор моста, в воде постоянно дежурят военные водолазы и специальные группы Черноморского флота. А система контроля акватории "Плавник" якобы позволяет обнаружить человека на расстоянии 2 км, а судно – на расстоянии 3 км.

Также для защиты моста работают специальные звуковые ловушки – система "Амулет-П".

Помимо водолазов и ловушек, в защите Крымского моста якобы задействованы и специально обученные дельфины.   

Россия якобы следит за мостом со специального спутника "Космос-К". А небо над переправой регулярно патрулируют российские истребители Су-27 и противолодочный самолет-разведчик Ил-38.  

На земле мост охраняют противовоздушные системы разной дальности: ракетный комплекс С-400 "Триумф" и зенитно-пушечный "Панцирь-С1". 

Также сообщается, что в охране моста задействованы радиолокационные системы: "Подсолнух" (она стоит в Крыму и в состоянии обнаруживать цели на расстоянии 450 км) и станция "Воронеж-ДМ" (покрывает расстояние в 6 тысяч км).  

Издание отмечает, что только на наземную охрану моста, по подсчетам "Би-би-си", в 2022 году потратили 700 миллионов рублей плюс еще 618 миллионов – на различные технические системы обеспечения безопасности.

Примерно в такую же сумму, по данным российского издания, обошлась охрана железнодорожной части моста.  

Знать больше: Спутниковые снимки поврежденного Крымского моста

Предыстория

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Темы: КрымКерченский мостРосcиявойна
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