Крымский мост с неба охраняют истребители, а под водой водолазы и боевые дельфины – росСМИ

Российское издание "Медуза" назвало Крымский мост, который получил повреждения после взрыва 8 октября, одним из самых защищенных мест в мире – его якобы охраняют с земли, с неба, с моря, под водой и даже из космоса.

Источник: Meduza

Детали: По данным издания, подъезды к Крымскому мосту с обеих сторон охраняют специальные отряды Росгвардии (они должны были досматривать заезжающие на переправу автомобили на предмет взрывчатки и незаконных грузов, но, отмечается, что проверки были выборочными).

По заявлениям российского Минтранса, фуры и грузовики просвечивают с помощью специальных систем, которые якобы могут "обнаружить даже гайку в салоне машины или рассмотреть, что взял с собой водитель на обед".

Наблюдательные пункты обустроили и на самом мосту.

Сообщается, что в случае чрезвычайного происшествия специальный отряд быстрого реагирования должен прибыть на место в течение нескольких минут, чтобы ликвидировать аварию и разобраться в случившемся.

Росгвардии якобы помогают специальные силы пограничного контроля ФСБ и антидиверсионные группы на земле и на воде.

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По данным издания, на воде мост охраняют малые подвижные катера нескольких проектов: противодиверсионные катера типа "Грачонок" (оснащенные пулеметами, гранатометами или даже ракетными комплексами "Игла"), катера проекта "Мангуст" (оснащены пулеметами и ракетами, однако в основном их используют для перехвата судов и досмотра).

Кроме того, сообщается, что по необходимости могут задействовать десантные катера БК-16 (те же ракеты, пулеметы и 19 десантников на борту), моторные лодки "Афалина" и "Сарган".

Чтобы защитить мост тарана перед его опорами построили специальные цилиндрические бетонные укрепления, которые не дадут кораблям подплыть близко к опорам переправы.

С суши корабли поддерживает береговой ракетный комплекс "Бал", оснащенный противокорабельными ракетами с дальностью поражения до 260 километров, и современный комплекс "Бастион" с крылатыми ракетами "Оникс".

Также, по данным "Медузы", мост охраняют и под водой – чтобы не допустить минирования или подрыва опор моста, в воде постоянно дежурят военные водолазы и специальные группы Черноморского флота. А система контроля акватории "Плавник" якобы позволяет обнаружить человека на расстоянии 2 км, а судно – на расстоянии 3 км.

Также для защиты моста работают специальные звуковые ловушки – система "Амулет-П".

Помимо водолазов и ловушек, в защите Крымского моста якобы задействованы и специально обученные дельфины.

Россия якобы следит за мостом со специального спутника "Космос-К". А небо над переправой регулярно патрулируют российские истребители Су-27 и противолодочный самолет-разведчик Ил-38.

На земле мост охраняют противовоздушные системы разной дальности: ракетный комплекс С-400 "Триумф" и зенитно-пушечный "Панцирь-С1".

Также сообщается, что в охране моста задействованы радиолокационные системы: "Подсолнух" (она стоит в Крыму и в состоянии обнаруживать цели на расстоянии 450 км) и станция "Воронеж-ДМ" (покрывает расстояние в 6 тысяч км).

Издание отмечает, что только на наземную охрану моста, по подсчетам "Би-би-си", в 2022 году потратили 700 миллионов рублей плюс еще 618 миллионов – на различные технические системы обеспечения безопасности.

Примерно в такую же сумму, по данным российского издания, обошлась охрана железнодорожной части моста.

Знать больше: Спутниковые снимки поврежденного Крымского моста

Предыстория:

Утром 8 октября стало известно, что на железнодорожной ветке крымского моста мощный пожар. Оккупационные власти Крыма заявили, что на Крымском мосту якобы взорвался грузовой автомобиль. Тем временем так называемый глава "парламента Крыма" Константинов заявил, что дорожное полотно на Крымском мосту повредили "украинские вандалы".

Позже российские СМИ опубликовали видео с моментом взрыва на Крымском мосту.

Источники УП сообщили, что за подрывом Крымского моста 8 октября стоит Служба безопасности Украины.

Позже оккупанты заявили о возобновлении движения через Крымский мост для легковых авто и автобусов.

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