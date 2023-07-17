Путину доложили о подрыве Крымского моста

В Кремле сообщили что президенту РФ Владимиру Путину доложили о ситуации с поврежденным в результате подрыва Крымским мостом, глава страны-агрессора поручил организовать ремонт.

Источник: пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, которого цитирует российское издание ТАСС

Детали: Сообщается, что президент РФ Владимир Путин принял доклады вице-премьера Хуснуллина, руководителя ФСБ РФ Бортникова, министра транспорта Савельева и так называемого "губернатора" оккупированного Крыма Аксёнова о последствиях атаки на Крымский мост.

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Президент России дал поручение об организации работы по движению транспорта на Крымском направлении и поручил организовать работу по проведению ремонтного восстановительных работ.

Сообщается, что к 19 часам Путин получит доклады о ситуации на Крымском мосту и проведет совещание по видеоконференцсвязи, сообщают в Кремле.

Песков не сообщил, какой сейчас будет ответ РФ на подрыв Крымского моста, но "в конечном счете ответом будет достижение всех целей спецоперации", - пишет ТАСС.

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