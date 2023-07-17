Путину доложили о подрыве Крымского моста
В Кремле сообщили что президенту РФ Владимиру Путину доложили о ситуации с поврежденным в результате подрыва Крымским мостом, глава страны-агрессора поручил организовать ремонт.
Источник: пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, которого цитирует российское издание ТАСС
Детали: Сообщается, что президент РФ Владимир Путин принял доклады вице-премьера Хуснуллина, руководителя ФСБ РФ Бортникова, министра транспорта Савельева и так называемого "губернатора" оккупированного Крыма Аксёнова о последствиях атаки на Крымский мост.
Президент России дал поручение об организации работы по движению транспорта на Крымском направлении и поручил организовать работу по проведению ремонтного восстановительных работ.
Сообщается, что к 19 часам Путин получит доклады о ситуации на Крымском мосту и проведет совещание по видеоконференцсвязи, сообщают в Кремле.
Песков не сообщил, какой сейчас будет ответ РФ на подрыв Крымского моста, но "в конечном счете ответом будет достижение всех целей спецоперации", - пишет ТАСС.
Предыстория:
- Так называемый "глава" оккупированного РФ Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту произошло "чрезвычайное происшествие", в связи с чем движение на мосту остановлено. Российские ТГ-каналы сообщили, что на мосту "упал" пролет.
- По данным источников УП, ночная атака на Крымский мост была спецоперацией СБУ и ВМС. Использовались надводные дроны.
- Глава СБУ Василий Малюк ранее заявлял, что мост является вполне законной целью для Украины и обещал рассказать детали уникальных спецопераций после победы.
- РосСМИ сообщали, что Крымский мост с неба охраняют истребители, а под водой водолазы и боевые дельфины.