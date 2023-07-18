Сырский: из-за мин и обороны оккупантов быстрые результаты наступления "практически невозможны"

Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский говорит, что из-за насыщенности минами и оборонительными барьерами получить быстрые результаты в наступлении "практически невозможно".

Источник: Сырский в интервью ВВС

Прямая речь: "Мы хотели бы получить очень быстрые результаты, но на самом деле это практически невозможно".

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Детали: Сырский также добавил, что на востоке, как и на юге Украины территория насыщена минами и оборонительными барьерами. Россияне, по его словам, имеют много опорных пунктов: "Поэтому наше продвижение идет не так быстро, как нам хотелось бы".

Однако, по словам Сырского, украинская армия имеет преимущество из-за единства военного руководства и доверия солдат.

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