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Сырский: из-за мин и обороны оккупантов быстрые результаты наступления "практически невозможны"

Александр ШумилинВторник, 18 июля 2023, 16:00
Сырский: из-за мин и обороны оккупантов быстрые результаты наступления практически невозможны
Фото: Минобороны Украины

Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский говорит, что из-за насыщенности минами и оборонительными барьерами получить быстрые результаты в наступлении "практически невозможно".

Источник: Сырский в интервью ВВС

Прямая речь: "Мы хотели бы получить очень быстрые результаты, но на самом деле это практически невозможно".

Детали: Сырский также добавил, что на востоке, как и на юге Украины территория насыщена минами и оборонительными барьерами. Россияне, по его словам, имеют много опорных пунктов: "Поэтому наше продвижение идет не так быстро, как нам хотелось бы".

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Однако, по словам Сырского, украинская армия имеет преимущество из-за единства военного руководства и доверия солдат.

Предыстория:

  • В этом же интервью Сырский заявил, что американские кассетные боеприпасы уже прибыли в Украину и вскоре будут готовы к использованию.
  • В конце июня главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что за деоккупацию каждого метра украинской земли воины платят кровью, поэтому его раздражают внешние комментарии о том, что контрнаступление происходит медленнее, чем ожидали.

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Темы: За Украинуармия
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