В Беларусь прибыла 6-я колонна "вагнеровцев", насчитывает до 120 машин – Гаюн
Среда, 19 июля 2023, 01:46
В Беларусь прибывала уже шестая колонна бойцов так называемой ЧВК "Вагнер" из 100-120 единиц техники.
Источник: мониторинговая группа Беларускі Гаюн
Дословно: "По уточненным данным, 6-я, и последняя пока колонна ЧВК "Вагнер", которая прибыла в Беларусь, насчитывает около 100-120 машин".
Детали: Гаюн сообщил, что колонна растянулась на 5-10 км, "и разбита, условно, на 2 большие части".
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Отмечается, что колонна наемников движется в сопровождении ГАИ РБ.
Что предшествовало: В Беларусь 18 июля прибывала уже пятая колонна бойцов так называемой "ЧВК Вагнер".
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Группа "Вагнер" воевала в Украине, особенно активно в Бахмуте, но в конце весны ушла в полевые лагеря.
- 24 июня ЧВК "Вагнер" начала вооруженный мятеж в Россиииз-за конфликта с военным командованием РФ, но уже вечером того дня после разговора с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко Евгений Пригожин заявил, что его наемники возвращаются в полевые лагеря. Уголовное дело против Пригожина в РФ закрыли, он должен был "уйти в Беларусь".
- Предполагается, что 11-12 июля лагерь в Цели посетил Евгений Пригожин. Туда по состоянию на 17 июля приехали по меньшей мере три колонны "вагнеровцев". Они якобы без тяжелого оружия.
- Министерство обороны Беларуси 11 июля заявило, что на беларусских полигонах будет происходить "обмен опытом"между наемниками ЧВК "Вагнер" и Вооруженными Силами Беларуси. 14 июля под Осиповичами уже проходили занятия наемников с подразделениями территориальных войск РБ.