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В Беларусь прибыла 6-я колонна "вагнеровцев", насчитывает до 120 машин – Гаюн

Среда, 19 июля 2023, 01:46
В Беларусь прибыла 6-я колонна вагнеровцев, насчитывает до 120 машин – Гаюн
фото: motolko.help

В Беларусь прибывала уже шестая колонна бойцов так называемой ЧВК "Вагнер" из 100-120 единиц техники.

Источник: мониторинговая группа Беларускі Гаюн

Дословно: "По уточненным данным, 6-я, и последняя пока колонна ЧВК "Вагнер", которая прибыла в Беларусь, насчитывает около 100-120 машин".

Детали: Гаюн сообщил, что колонна растянулась на 5-10 км, "и разбита, условно, на 2 большие части".

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Отмечается, что колонна наемников движется в сопровождении ГАИ РБ.

Что предшествовало: В Беларусь 18 июля прибывала уже пятая колонна бойцов так называемой "ЧВК Вагнер".

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Темы: БеларусьВагнер
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