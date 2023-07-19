"Дело Краяна": Труханов остался без электронного браслета
Фигурант "дела Краяна" городской голова Одессы Геннадий Труханов остался без электронного браслета.
Источник: пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в комментарии УП
Детали: Срок этой меры пресечения истек. Как пояснили "Украинской правде", САП ходатайствовала о продлении, но суд не рассмотрел ходатайство в соответствующие сроки.
Что предшествовало: 4 мая 2023 года Высший антикоррупционный суд арестовал с возможностью внесения залога мэра Одессы Геннадия Труханова по делу "завода Краян" (размер залога уменьшили с почти 31 до 13 миллионов гривен). Залог внес на следующий день депутат промэрской фракции "Доверяй делам" Дмитрий Танцюра.
На мэра Одессы надели электронное устройство контроля.
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Предыстория:
- Следствие по делу завладения средствами считало, что мэр Одессы Геннадий Труханов вместе с другими фигурантами дела вводил депутатов горсовета в заблуждение относительно процедуры покупки помещений завода "Краян".
- В мае 2019 года Специализированная антикоррупционная прокуратура согласовала измененное обвинение для Труханова и нескольких его вероятных сообщников. Изменения касаются суммы средств городского бюджета, которыми, по версии правоохранителей, завладели обвиняемые. Убытки по делу Труханова уменьшили со 185 миллионов до 92 659 282 грн.
- 25 апреля 2023 года Высший антикоррупционный суд по делу "завода Краян" избрал мэру Одессы Геннадию Труханову меру пресечения в виде залога в размере 30 миллионов 866 тысяч гривен.