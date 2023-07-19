"Дело Краяна": Труханов остался без электронного браслета

Фигурант "дела Краяна" городской голова Одессы Геннадий Труханов остался без электронного браслета.

Источник: пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в комментарии УП

Детали: Срок этой меры пресечения истек. Как пояснили "Украинской правде", САП ходатайствовала о продлении, но суд не рассмотрел ходатайство в соответствующие сроки.

Что предшествовало: 4 мая 2023 года Высший антикоррупционный суд арестовал с возможностью внесения залога мэра Одессы Геннадия Труханова по делу "завода Краян" (размер залога уменьшили с почти 31 до 13 миллионов гривен). Залог внес на следующий день депутат промэрской фракции "Доверяй делам" Дмитрий Танцюра.

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На мэра Одессы надели электронное устройство контроля.

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