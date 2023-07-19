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"Справа Краяна": Труханов залишився без електронного браслета

Валентина РоманенкоСереда, 19 липня 2023, 19:41
Справа Краяна: Труханов залишився без електронного браслета
Геннадій Труханов. фото мерії

Фігурант "справи Краяна" міський голова Одеси Геннадій Труханов залишився без електронного браслета.

Джерело: пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у коментарі УП

Деталі: Термін цього запобіжного заходу сплив. Як пояснили "Українській правді", САП клопотала про продовження, але суд не розглянув клопотання у відповідні строки.

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Що передувало: 4 травня 2023 року Вищий антикорупційний суд арештував з можливістю внесення застави мера Одеси Геннадія Труханова у справі "заводу Краян" (розмір застави зменшили з майже 31 до 13 мільйонів гривень). Заставу вніс наступного дня депутат промерської фракції "Довіряй ділам" Дмитро Танцюра.

На мера Одеси вдягнули електронний пристрій контролю.

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Передісторія:

  • Слідство у справі заволодіння коштами вважало, що мер Одеси Геннадій Труханов разом із іншими фігурантами справи вводив депутатів міськради в оману щодо процедури купівлі приміщень заводу "Краян".  
  • У травні 2019 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура погодила змінене обвинувачення для Труханова та кількох його ймовірних спільників. Зміни стосуються суми коштів міського бюджету, якими, за версією правоохоронців, заволоділи обвинувачені. Збитки у справі Труханова зменшили зі 185 мільйонів до 92 659 282 грн. 
  • 25 квітня 2013 року Вищий антикорупційний суд у справі "заводу Краян" обрав меру Одеси Геннадію Труханову міру запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 30 мільйонів 866 тисяч гривень.

Теми: Труханов
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