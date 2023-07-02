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Воздухоплаватели сообщали об угрозе вражеских БпЛА в Киеве и областях

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 2 июля 2023, 02:20
Воздухоплаватели сообщали об угрозе вражеских БпЛА в Киеве и областях
фото: Anton Petrus

Воздушные силы сообщили об угрозе вражеских дронов в столице, Киевской и Житомрской областях.

Источник: Воздушные силы

Дословно: "Киевская область (без Киева) - угроза применения врагом ударных БпЛА с южного направления! Срочно направляйтесь в укрытие!"

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Обновлено: Позже Воздушные силы сообщили об угрозе применения врагом ударных БпЛА в Киеве и Житомирской области.

В 03:01 был объявлен отбой тревоги в Житомирской области.

Темы: Киевская областьбеспилотникиКиевЖитомирская область
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