Воздухоплаватели сообщали об угрозе вражеских БпЛА в Киеве и областях
Воскресенье, 2 июля 2023, 02:20
Воздушные силы сообщили об угрозе вражеских дронов в столице, Киевской и Житомрской областях.
Источник: Воздушные силы
Дословно: "Киевская область (без Киева) - угроза применения врагом ударных БпЛА с южного направления! Срочно направляйтесь в укрытие!"
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Обновлено: Позже Воздушные силы сообщили об угрозе применения врагом ударных БпЛА в Киеве и Житомирской области.
В 03:01 был объявлен отбой тревоги в Житомирской области.