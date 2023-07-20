"Вагнер" продолжает прибывать в Беларусь, но пока не несет угрозы – ГПСУ

"Вагнеровцы" продолжают прибывать в Беларусь, однако пока не несут угрозы для Украины.

Источник: спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире национального телемарафона новостей

Прямая речь: "Сейчас мы продолжаем фиксировать прибытие групп представителей ЧВК на территорию Беларуси. Они перемещаются к месту своего расположения под Осиповичами, где и размещаются. Отмечу, что их количество не несет сейчас угрозы Украине.

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Мы понимаем, что они могут быть приобщены к обучению подразделений армии Беларуси, в дальнейшем могут быть приобщены к обучению, к подготовке российских подразделений в Беларуси".

Детали: Он добавил, что количество наемников "Вагнера" уточнит позже.

Прямая речь: "Раньше мы говорили, что количество вагнеровцев в Беларуси измеряется в сотнях. Сейчас это количество несколько больше. Но окончательно скажем через некоторое время".

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