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"Вагнер" продолжает прибывать в Беларусь, но пока не несет угрозы – ГПСУ

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 20 июля 2023, 10:40
Вагнер продолжает прибывать в Беларусь, но пока не несет угрозы – ГПСУ
ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ С САЙТА THETIMES.CO.UK

"Вагнеровцы" продолжают прибывать в Беларусь, однако пока не несут угрозы для Украины.

Источник: спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире национального телемарафона новостей

Прямая речь: "Сейчас мы продолжаем фиксировать прибытие групп представителей ЧВК на территорию Беларуси. Они перемещаются к месту своего расположения под Осиповичами, где и размещаются. Отмечу, что их количество не несет сейчас угрозы Украине.

Мы понимаем, что они могут быть приобщены к обучению подразделений армии Беларуси, в дальнейшем могут быть приобщены к обучению, к подготовке российских подразделений в Беларуси".

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Детали: Он добавил, что количество наемников "Вагнера" уточнит позже.

Прямая речь: "Раньше мы говорили, что количество вагнеровцев в Беларуси измеряется в сотнях. Сейчас это количество несколько больше. Но окончательно скажем через некоторое время".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • В последнее время в Беларусь прибывали колонны боевиков так называемой "ЧВК Вагнер". 19 июля появилась информация об уже 9-й колонне наемников, движущейся по трассе М5 от Бобруйска в направлении Осиповичей.
  • Основатель военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин якобы выступил перед наемниками, которые приехали в Беларусь и заявил, что они будут заниматься подготовкой белорусской армии.
  • В Беларуси возле палаточного городка "ЧВК Вагнер" стоит около полутысячи единиц колесной транспортной техники.

Темы: Пограничная службаВагнерБеларусьПригожин
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