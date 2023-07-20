"Вагнер" продолжает прибывать в Беларусь, но пока не несет угрозы – ГПСУ
"Вагнеровцы" продолжают прибывать в Беларусь, однако пока не несут угрозы для Украины.
Источник: спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире национального телемарафона новостей
Прямая речь: "Сейчас мы продолжаем фиксировать прибытие групп представителей ЧВК на территорию Беларуси. Они перемещаются к месту своего расположения под Осиповичами, где и размещаются. Отмечу, что их количество не несет сейчас угрозы Украине.
Мы понимаем, что они могут быть приобщены к обучению подразделений армии Беларуси, в дальнейшем могут быть приобщены к обучению, к подготовке российских подразделений в Беларуси".
Детали: Он добавил, что количество наемников "Вагнера" уточнит позже.
Прямая речь: "Раньше мы говорили, что количество вагнеровцев в Беларуси измеряется в сотнях. Сейчас это количество несколько больше. Но окончательно скажем через некоторое время".
Предыстория:
- В последнее время в Беларусь прибывали колонны боевиков так называемой "ЧВК Вагнер". 19 июля появилась информация об уже 9-й колонне наемников, движущейся по трассе М5 от Бобруйска в направлении Осиповичей.
- Основатель военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин якобы выступил перед наемниками, которые приехали в Беларусь и заявил, что они будут заниматься подготовкой белорусской армии.
- В Беларуси возле палаточного городка "ЧВК Вагнер" стоит около полутысячи единиц колесной транспортной техники.