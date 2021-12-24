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Экс-главарь бооевиков приобрел квартиру в Дубае через год после захвата Донбасса

Пятница, 24 декабря 2021, 18:29
Экс-главарь бооевиков приобрел квартиру в Дубае через год после захвата Донбасса
Александр Бородай на пресс-конференции в помещении Донецкой ОГА 12 июня 2014 года. Фото: Getty Images

Бывший самопровозглашенный "премьер-министр" незаконного образования "ДНР" и нынешний депутат Госдумы России Александр Бородай имеет апартаменты в Дубае в Объединенных Арабских Эмиратах.

Источник: расследование фонда Алексея Навального

Детали: Команда Навального получила базу владельцев недвижимости в Дубае и нашла человека, чьи личные данные совпадают с данными Бородая. Они также подтвердили эти данные через национальный реестр ОАЭ.

Согласно расследованию, бывшему главе ДНР принадлежат апартаменты площадью 104 квадратных метра в жилом комплексе Grandeur Residences на песчаном полуострове в виде пальмы – Пальм-Джумейра. Регистрация недвижимости на его имя проводились в 2015 году, через год после его возвращения из Донбасса.

По данным расследователей, стоимость этой недвижимости может достигать 450 тысяч евро или же 37 миллионов рублей.

В декларации Бородая, которую он ежегодно представляет как депутат Госдумы РФ от партии "Единая Россия", этих апартаментов в Дубае нет.

В его декларации, впрочем, указана квартира в Москве площадью 142 квадратных метра, которую он также приобрел в 2015 году. Ее стоимость оценивается более чем в 100 миллионов российских рублей (около 37 миллионов гривен).

Предыстория: 

  • Бородай баллотировался летом этого года как депутат Госдумы от Ростовской области. В декларации за 2020 год у него отсутствуют какихе-либо доходов. До этого американские журналисты брали у него интервью, где он признался, что зарабатывает на консультациях в сфере связей с общественностью.
  • В 2020 году бывший главарь российских боевиков заявлял, что вскоре Донбасс войдет в состав России.
  • В августе 2014 года Бородай вместе с Игорем Стрелковым (настоящая фамилия Гиркин) покинули Донбасс и сбежали в Россию. В 2015 году он жалел о так называемом проекте "Новороссия" и признал, что он оказался "фальстартом".
  • Бородай официально является главой организации "Союз добровольцев Донбасса", а неофициально – соратником бывшего кремлевского куратора "ЛДНР" Владислава Суркова.

Украинская правда

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Темы: ДНРДонбассРосcиякоррупция
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