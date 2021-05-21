Президента НААН подозревают в еще одной взятке

Руководителю Национальной академии аграрных наук Ярославу Гадзалу сообщили о подозрении по факту получения взятки в 4 миллиона гривен.

Источник: Офис генпрокурора

Детали: По данным следствия, он требовал 4 млн грн взятки за неувольнение руководителя госпредприятия, которое входит в структуру академии, и непрепятствования проведению хозяйственной деятельности.

Ранее ему уже было сообщено о подозрении в получении взятки в виде внедорожника за содействие в назначении на должность директора госпредприятия, которое входит в структуру НААН. Кроме этого, за вознаграждение он должен был включить человека в список претендентов на замещение вакансий академиков и членов-корреспондентов НААН и дальнейшую передачу соответствующих материалов на рассмотрение Президиума академии наук.

По этому эпизоду 21 мая ему Шевченковским райсудом Киева избрана мера пресечения - залог в размере более 1,3 млн грн.

Напомним:

В ноябре правоохранители провели обыски по адресам проживания должностных лиц и в помещениях НААН в Киеве, Львовской и Николаевской областях.

В результате обыска, кроме документации, полицейские изъяли в подвальном помещении НААН схрон оружия: четыре гранатомета РПГ, автоматы АКС-У, пистолеты, гранаты - РГД-5 и Ф-1, 2 артиллерийских снаряда калибра 23 мм и патроны различного калибра.

В декабре 2019 года президент Нацакадемии аграрных наук Ярослава Гадзало подозревали во вмешательстве в деятельность работника правоохранительного органа.

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