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Воды по колено: Ермак показал страшное фото Днепра после подрыва оккупантами Каховской ГЭС

Ирина БалачукПонедельник, 3 июля 2023, 10:01
Воды по колено: Ермак показал страшное фото Днепра после подрыва оккупантами Каховской ГЭС
Фото из Telegram Ермака

Реку Днепр в районе города Запорожье сейчас можно просто перейти − уровень воды после подрыва россиянами Каховской ГЭС достигает не выше полуметра, кое-где вода сошла совсем − так что можно ходить по песку.

Источник: фото из Telegram главы Офиса президента Андрея Ермака

Прямая речь Ермака: "Экоцид. Днепр в районе Днепровской ГЭС после подрыва россиянами Каховской ГЭС".

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Детали: На опубликованном фото видно людей, которые переходят Днепр фактически по песку, а также полностью видно плотину Днепровской ГЭС на фоне. 

 
Днепровская ГЭС расположена выше Каховского водохранилища
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"Не замечать этого невозможно. Молчать об этом также нельзя. Потому что молчание и отсутствие наказания для террористов − это преступление против нынешних и будущих поколений. Россия будет отвечать, их поколения за все заплатят и это станет уроком для всей российской нации", − подытожил Ермак.

 
Так выглядела Днепровская ГЭС до теракта россиян на Каховской ГЭС
ФОТО UHE.GOV.UA

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Темы: ДнепрКаховская ГЭСэкология
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