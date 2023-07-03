Воды по колено: Ермак показал страшное фото Днепра после подрыва оккупантами Каховской ГЭС
Реку Днепр в районе города Запорожье сейчас можно просто перейти − уровень воды после подрыва россиянами Каховской ГЭС достигает не выше полуметра, кое-где вода сошла совсем − так что можно ходить по песку.
Источник: фото из Telegram главы Офиса президента Андрея Ермака
Прямая речь Ермака: "Экоцид. Днепр в районе Днепровской ГЭС после подрыва россиянами Каховской ГЭС".
Детали: На опубликованном фото видно людей, которые переходят Днепр фактически по песку, а также полностью видно плотину Днепровской ГЭС на фоне.
"Не замечать этого невозможно. Молчать об этом также нельзя. Потому что молчание и отсутствие наказания для террористов − это преступление против нынешних и будущих поколений. Россия будет отвечать, их поколения за все заплатят и это станет уроком для всей российской нации", − подытожил Ермак.
Читайте также: Все, что необходимо знать о катастрофе на Каховской ГЭС
"Нам ничего не страшно, мы приплыли домой". Репортаж УП о большой воде и эвакуации в Херсоне
Людей призывают экономить воду, как раньше электроэнергию. Какие последствия подрыва Каховской ГЭС для экономики? Часть 2
Предыстория:
- Утром 6 июня Оперативное командование "Юг" сообщило, что российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС, позже ОВА подтвердила эту информацию.
- Плотина и машинный зал ГЭС были полностью разрушены. ГЭС восстановлению не подлежит.
- Подрыв россиянами ГЭС вызвал затопление ряда территорий, человеческие жертвы и экологическую катастрофу.