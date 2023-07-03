Воды по колено: Ермак показал страшное фото Днепра после подрыва оккупантами Каховской ГЭС

Реку Днепр в районе города Запорожье сейчас можно просто перейти − уровень воды после подрыва россиянами Каховской ГЭС достигает не выше полуметра, кое-где вода сошла совсем − так что можно ходить по песку.

Источник: фото из Telegram главы Офиса президента Андрея Ермака

Прямая речь Ермака: "Экоцид. Днепр в районе Днепровской ГЭС после подрыва россиянами Каховской ГЭС".

Детали: На опубликованном фото видно людей, которые переходят Днепр фактически по песку, а также полностью видно плотину Днепровской ГЭС на фоне.

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Днепровская ГЭС расположена выше Каховского водохранилища СКРИНШОТ С GOOGLE.MAPS

"Не замечать этого невозможно. Молчать об этом также нельзя. Потому что молчание и отсутствие наказания для террористов − это преступление против нынешних и будущих поколений. Россия будет отвечать, их поколения за все заплатят и это станет уроком для всей российской нации", − подытожил Ермак.

Так выглядела Днепровская ГЭС до теракта россиян на Каховской ГЭС ФОТО UHE.GOV.UA

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