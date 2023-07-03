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Послушник Почаевской лавры УПЦ МП с криминальным прошлым получил приговор по материалам СБУ

Валентина РоманенкоПонедельник, 3 июля 2023, 16:41
Послушник Почаевской лавры УПЦ МП с криминальным прошлым получил приговор по материалам СБУ
фото, предоставленное УП источником

Послушника Почаевской Успенской лавры, который оправдывал вооруженную агрессию РФ против Украины, приговорили к 5 годам заключения.

Источник: пресс-служба СБУ, Тернопольская областная прокуратура, собеседник УП в правоохранительных органах

Дословно прокуратура: "Послушник Почаевской лавры, который имел непогашенную судимость за убийство и проживал на территории монастыря с 2017 года, в собственных учетных записях в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" распространял сообщения о поддержке захвата территорий нашей страны и глорификации российских военных, за победу которых просил молиться.

Также в распространенных им видеоматериалах содержались публичные призывы к поддержке оккупационной администрации государства-агрессора".

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Детали: По данным источника УП, Александр Смирнов отсидел 15 лет в исправительной колонии за групповое убийство.

СБУ отмечает, что после 24 февраля 2022 года фигурант начал активно распространять нарративы российской пропаганды через собственные профили в запрещенных соцсетях "Одноклассники" и "Вконтакте".

Во время обыска в келье послушника были обнаружены мобильные телефоны, которые он использовал для публикации деструктивного контента.

ВИДЕО ДНЯ

Инициированная СБУ экспертиза подтвердила факты его подрывной деятельности в пользу страны-агрессора.

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников);

ч. 1 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).

Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать должности в правоохранительных органах Украины, органах государственной власти, органах местного самоуправления и в органах, предоставляющих публичные услуги сроком 15 лет.

Темы: УПЦ МПСБУколлаборационизм
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