Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Послушник Почаївської лаври УПЦ МП із кримінальним минулим отримав вирок за матеріалами СБУ

Валентина РоманенкоПонеділок, 3 липня 2023, 16:41
Послушник Почаївської лаври УПЦ МП із кримінальним минулим отримав вирок за матеріалами СБУ
фото, надане УП джерелом

Послушника Почаївської Успенської лаври, який виправдовував збройну агресію РФ проти України, засудили до  5 років ув'язнення.

Джерело: пресслужба СБУ, Тернопільська обласна прокуратура, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Дослівно прокуратура: "Послушник Почаївської лаври, який мав непогашену судимість за вбивство й проживав на території монастиря з 2017 року, у власних облікових записах у соціальних мережах "ВКонтакте" й "Одноклассники" поширював дописи про підтримку захоплення територій нашої країни й глорифікацію російських військових, за перемогу яких просив молитись.

Також у поширених ним відеоматеріалах містились публічні заклики до підтримки окупаційної адміністрації держави-агресора".

Реклама:

Деталі: За даними джерела УП, Олександр Смірнов відсидів 15 років у виправній колонії за групове вбивство.

СБУ зазначає, що після 24 лютого 2022 року фігурант почав активно поширювати наративи російської пропаганди через власні профілі у заборонених соцмережах "Одноклассники" та "Вконтакте".

Під час обшуку у келії послушника було виявлено мобільні телефони, які він використовував для публікації деструктивного контенту.

ВІДЕО ДНЯ

Ініційована СБУ експертиза підтвердила факти його підривної діяльності на користь країни-агресора.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників);

ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Йому призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати посади у правоохоронних органах України, органах державної влади, органах місцевого самоврядування та в органах, що надають публічні послуги строком 15 років.

Теми: УПЦ МПСБУколаборація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На південному флангу біля Бахмута є певне просування – Маляр

відеоСенцов отримав контузію на фронті

Медведєв погрожує ударом по трьох українських АЕС і ядерних об'єктах у Європі

Акаунти з синьою позначкою у Twitter поширюють фейки про війну в Україні – BBC

На Полтавщині через забруднення річки Псел заборонили купання, риболовлю й використання води

фото, відео, оновлено від 16:07У Києві горіла АЗС, є постраждалі

Усі новини...
УПЦ МП
Митрополита УПЦ МП Павла лишили під домашнім арештом
На Хмельниччині прихильники УПЦ не пускають вірян ПЦУ в церкву
"100 гривень на молитву в рублях": прикордонники передали СБУ чергового попа УПЦ МП
Останні новини
21:44
Жіноча збірна України з волейболу вдруге в історії виграла Золоту Євролігу
21:32
Держави НАТО "несамовито" готують рішення про гарантії для України до Вільнюса – Politico
21:16
На південному флангу біля Бахмута є певне просування – Маляр
21:05
доповнено, фотоРосіяни вдарили по Бериславу на Херсонщині, постраждав директор лікарні
20:51
фото, відеоУ KLO показали момент займання на АЗС у Києві, поліція розповіла подробиці
20:32
Німеччина не може завадити США надати Україні касетні боєприпаси – Штайнмаєр
20:24
відеоСенцов отримав контузію на фронті
20:04
Медведєв погрожує ударом по трьох українських АЕС і ядерних об'єктах у Європі
19:56
Волкер: Це не Україна не готова до НАТО, а НАТО не готовий прийняти Україну
19:26
фотоБіля Мелітополя стався потужний вибух, імовірно на базі окупантів – мер
Усі новини...
Реклама: