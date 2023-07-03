Послушник Почаївської лаври УПЦ МП із кримінальним минулим отримав вирок за матеріалами СБУ

Послушника Почаївської Успенської лаври, який виправдовував збройну агресію РФ проти України, засудили до 5 років ув'язнення.

Джерело: пресслужба СБУ, Тернопільська обласна прокуратура, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Дослівно прокуратура: "Послушник Почаївської лаври, який мав непогашену судимість за вбивство й проживав на території монастиря з 2017 року, у власних облікових записах у соціальних мережах "ВКонтакте" й "Одноклассники" поширював дописи про підтримку захоплення територій нашої країни й глорифікацію російських військових, за перемогу яких просив молитись.

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Також у поширених ним відеоматеріалах містились публічні заклики до підтримки окупаційної адміністрації держави-агресора".

Деталі: За даними джерела УП, Олександр Смірнов відсидів 15 років у виправній колонії за групове вбивство.

СБУ зазначає, що після 24 лютого 2022 року фігурант почав активно поширювати наративи російської пропаганди через власні профілі у заборонених соцмережах "Одноклассники" та "Вконтакте".

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Під час обшуку у келії послушника було виявлено мобільні телефони, які він використовував для публікації деструктивного контенту.

Ініційована СБУ експертиза підтвердила факти його підривної діяльності на користь країни-агресора.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників);

ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Йому призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати посади у правоохоронних органах України, органах державної влади, органах місцевого самоврядування та в органах, що надають публічні послуги строком 15 років.