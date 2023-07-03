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Премьер Польши подтвердил планы об одновременных выборах и референдуме по миграции

"Европейская правда"Понедельник, 3 июля 2023, 19:38

Премьер-министр Польши подтвердил намерения властей провести референдум по миграционному соглашению ЕС одновременно с парламентскими выборами.

Об этом сообщает PAP, пишет "Европейская правда".

В понедельник на брифинге Моравецкого спросили, можно ли трактовать внесение правящей партией законопроекта о возможности национального референдума в один день с выборами как сигнал, что референдум по миграционному соглашению ЕС хотят организовать одновременно с парламентскими выборами.

"Могу подтвердить: мы планируем проводить это (парламентские выборы и референдум по перемещению мигрантов – РАР) одновременно, чтобы уменьшить расходы. Как известно, проведение выборов и отдельного референдума – это дополнительные, почти такие же средства", – ответил Матеуш Моравецкий.

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На вопрос о возможности еще каких-то дополнительных вопросов на референдуме по миграционному соглашению премьер сказал, что пока планируют выносить только вопрос о миграции и его формулировка еще не определена.

Напомним, страны ЕС достигли договоренности в вопросе о расселении мигрантов, прибывающих в Европу, в разные страны союза. Несмотря на то, что Польша и Венгрия были против, для достижения соглашения хватило квалифицированного большинства.

После этого в Польше заявили о намерениях заблокировать европейский план.

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Лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский выступил за проведение референдума в вопросе о распределении мигрантов.

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Темы: Польшавиборыреферендум
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