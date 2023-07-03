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Мандат Столтенберга продлят на год во вторник - СМИ

"Европейская правда"Понедельник, 3 июля 2023, 21:14

Члены Североатлантического Альянса во вторник должны принять формальное решение о продлении мандата генерального секретаря Йенса Столтенберга.

Как пишет "Европейская правда", об этом агентству Reuters стало известно от четырех дипломатов НАТО.

О продлении мандата Столтенберга государства-члены Альянса договорились еще на прошлой неделе, но ожидается, что официально решение одобрят послы стран-членов НАТО на встрече во вторник.

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В СМИ и ранее попадала информация, что союзники по НАТО склоняются к тому, чтобы продлить срок полномочий действующего генсека Йенса Столтенберга из-за трудностей с избранием преемника.

Ни один из потенциальных преемников Столтенберга, таких как премьер-министр Дании Метте Фредериксен, министр обороны Великобритании Бен Уоллес или премьер-министр Испании Педро Санчес, так и не смог получить поддержку 31 государства-члена НАТО.

Бывший премьер-министр Норвегии, 64-летний Столтенберг должен был завершить свой срок на посту генсека НАТО в конце сентября 2023 года.

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В феврале он заявил, что не будет просить продления мандата. Но члены НАТО попросили его согласиться на это после того, как не смогли достичь консенсуса относительно преемника.

Темы: НАТО
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