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Кулеба: Думаю, РФ придумывает новый план по ЗАЭС

"Украинская правда"Вторник, 4 июля 2023, 00:59
Кулеба: Думаю, РФ придумывает новый план по ЗАЭС
Дмитрий Кулеба. Фото МИД

Украина сумела доказать миру планы России устроить теракт на Запорожской атомной электростанции, благодаря чему Москва получила от государств сигнал о недопустимости совершения подобных действий, а потому вынуждена придумывать новый план по ЗАЭС.

Источник: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона "Единые новости", цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Я думаю, что (россияне – ред.) получили (сигнал – ред.). И не только от наших традиционных друзей, партнеров, но и от других стран, которые считают недопустимым любое использование ядерного элемента в конфликте".

Детали: По словам Кулебы, Украина доказала миру план РФ по ЗАЭС, из-за чего ей будет сложнее реализовать его.

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"Теперь им гораздо сложнее будет его реализовывать. Я думаю, что они его уже переписывают, придумывают какой-то новый план. Я не менее убежден, что наша разведка получит и его, и тоже мы его вытащим на белый свет", – подчеркнул министр.

Что этому предшествовало:

  • В конце июня Дмитрий Кулеба предупреждал, что риск совершения Россией теракта на Запорожской АЭС, которая находится под контролем ее оккупационных войск, ставит под угрозу все пространство ОБСЕ.
  • Президент Владимир Зеленский в связи с угрозой катастрофы на Запорожской АЭС призвал ЕС работать над следующим пакетом санкций и ввести ограничения против российской компании "Росатом".

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Темы: ЗАЭСКулеба ДмитрийРосcия
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