Защитники за сутки уничтожили 770 оккупантов и 32 артсистемы врага
Вторник, 4 июля 2023, 08:14
Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за минувшие сутки защитники ликвидировали 770 захватчиков, 32 артиллерийские системы врага, 29 беспилотников и 9 ББМ.
Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.07.23 ориентировочно составили:
- личного состава − около 231 030 (+770) человек ликвидировано,
- танков − 4 059 (+2) ед,
- боевых бронированных машин − 7 908 (+9) ед,
- артиллерийских систем − 4 252 (+32) ед,
- РСЗО − 647 (+6) ед,
- средств ПВО − 394 (+3) ед,
- самолетов − 315 (+0) ед,
- вертолетов − 309 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 3 602 (+29) ед,
- крылатых ракет − 1 264 (+0) ед,
- кораблей/катеров − 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 6 843 (+9) ед,
- специальной техники − 590 (+0) ед.
Данные уточняются.
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