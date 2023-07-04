Защитники за сутки уничтожили 770 оккупантов и 32 артсистемы врага

Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за минувшие сутки защитники ликвидировали 770 захватчиков, 32 артиллерийские системы врага, 29 беспилотников и 9 ББМ.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.07.23 ориентировочно составили:

личного состава − около 231 030 (+770) человек ликвидировано,

танков − 4 059 (+2) ед,

боевых бронированных машин − 7 908 (+9) ед,

артиллерийских систем − 4 252 (+32) ед,

РСЗО − 647 (+6) ед,

средств ПВО − 394 (+3) ед,

самолетов − 315 (+0) ед,

вертолетов − 309 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня − 3 602 (+29) ед,

крылатых ракет − 1 264 (+0) ед,

кораблей/катеров − 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн − 6 843 (+9) ед,

специальной техники − 590 (+0) ед.

Данные уточняются.

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