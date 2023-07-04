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Залужный назначил нового начальника одесского военкомата

Татьяна ЛозовенкоВторник, 4 июля 2023, 12:49
Залужный назначил нового начальника одесского военкомата
Охрименко (слева, в желтой футболке) и Залужный (справа), фото из Telegram главкома

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный назначил комбрига 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого новым начальником одесского военкомата.

Источник: Залужный в Telegram

Прямая речь: "На должность начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки назначил одного из лучших военных командиров.

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Полковника Александра Охрименко, который до сих пор был комбригом 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого". 

Детали: Залужный охарактеризовал Охрименко как боевого офицера, который знает армию изнутри, четко понимает потребности на фронте и неоднократно демонстрировал преданность военному делу и Родине.

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • В расследовании Украинской правды "Батальон Испания" сообщалось, что семья начальника одесского областного военкомата Евгения Борисова во время полномасштабной войны приобрела на испанском побережье недвижимости и автомобилей на миллионы долларов.
  • Позже стало известно, что в отношении Борисова провели служебную проверку, но оснований для отстранения от должности не обнаружили.
  • После этого президент Владимир Зеленский на заседании Ставки поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному уволить военкома.
  • Государственное бюро расследований возбудило производство по фактам злоупотреблений Борисова.
  • 28 июня стало известно, что Борисова уволили с должности.

Темы: ЗалужныйОдессаОдесская областьТЦК
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