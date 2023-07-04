Залужный назначил нового начальника одесского военкомата

Охрименко (слева, в желтой футболке) и Залужный (справа), фото из Telegram главкома

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный назначил комбрига 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого новым начальником одесского военкомата.

Источник: Залужный в Telegram

Прямая речь: "На должность начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки назначил одного из лучших военных командиров.

Полковника Александра Охрименко, который до сих пор был комбригом 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого".

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Детали: Залужный охарактеризовал Охрименко как боевого офицера, который знает армию изнутри, четко понимает потребности на фронте и неоднократно демонстрировал преданность военному делу и Родине.

Предыстория:

В расследовании Украинской правды "Батальон Испания" сообщалось, что семья начальника одесского областного военкомата Евгения Борисова во время полномасштабной войны приобрела на испанском побережье недвижимости и автомобилей на миллионы долларов.

Позже стало известно, что в отношении Борисова провели служебную проверку, но оснований для отстранения от должности не обнаружили.

После этого президент Владимир Зеленский на заседании Ставки поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному уволить военкома.

Государственное бюро расследований возбудило производство по фактам злоупотреблений Борисова.

28 июня стало известно, что Борисова уволили с должности.