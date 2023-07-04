Залужный назначил нового начальника одесского военкомата

Охрименко (слева, в желтой футболке) и Залужный (справа), фото из Telegram главкома

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный назначил комбрига 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого новым начальником одесского военкомата.

Источник: Залужный в Telegram

Прямая речь: "На должность начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки назначил одного из лучших военных командиров.

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Полковника Александра Охрименко, который до сих пор был комбригом 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого".

Детали: Залужный охарактеризовал Охрименко как боевого офицера, который знает армию изнутри, четко понимает потребности на фронте и неоднократно демонстрировал преданность военному делу и Родине.

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