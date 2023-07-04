Залужный назначил нового начальника одесского военкомата
Вторник, 4 июля 2023, 12:49
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный назначил комбрига 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого новым начальником одесского военкомата.
Источник: Залужный в Telegram
Прямая речь: "На должность начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки назначил одного из лучших военных командиров.
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Полковника Александра Охрименко, который до сих пор был комбригом 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого".
Детали: Залужный охарактеризовал Охрименко как боевого офицера, который знает армию изнутри, четко понимает потребности на фронте и неоднократно демонстрировал преданность военному делу и Родине.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- В расследовании Украинской правды "Батальон Испания" сообщалось, что семья начальника одесского областного военкомата Евгения Борисова во время полномасштабной войны приобрела на испанском побережье недвижимости и автомобилей на миллионы долларов.
- Позже стало известно, что в отношении Борисова провели служебную проверку, но оснований для отстранения от должности не обнаружили.
- После этого президент Владимир Зеленский на заседании Ставки поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному уволить военкома.
- Государственное бюро расследований возбудило производство по фактам злоупотреблений Борисова.
- 28 июня стало известно, что Борисова уволили с должности.