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Атака России на ЗАЭС затронет весь мир – топ-чиновник НАТО

"Европейская правда"Вторник, 4 июля 2023, 13:16

Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил о том, что в случае атаки России на Запорожскую АЭС ее последствия повлияют на весь мир.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в интервью радиостанции LBC.

По его словам, это то, к чему будет привлечен весь мир, ведь такое событие будет иметь огромное влияние на Европу.

"Если это произойдет, то это будет гораздо большая проблема, чем просто военная проблема или что-то только для НАТО", – добавил Бауэр.

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Он уточнил, что поскольку это будет экологическая и медицинская катастрофа, то она выйдет за рамки НАТО и вопросов безопасности.

В то же время, признался глава Военного комитета НАТО, он не может себе представить, что ряд стран, которые поддерживают РФ, поддержат эти действия ее правительства.

"И поэтому можно было бы думать, можно было бы надеяться, что россияне этого не сделают, потому что я думаю, что это лишит их значительной части поддержки, которую они имеют в мире, если они на это пойдут", – убежден Бауэр.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сценарий по минированию Запорожской АЭС для российских оккупантов утвержден.

В связи с угрозой катастрофы на Запорожской АЭС украинский лидер также призвал ЕС работать над следующим пакетом санкций и ввести ограничения против российской компании "Росатом".

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предупреждает, что риск совершения Россией теракта на Запорожской АЭС, которая находится под контролем ее оккупационных войск, ставит под угрозу все пространство ОБСЕ.

Темы: ЗАЭСаварияРосcияНАТО
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