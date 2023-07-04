Шойгу готов завозить отдыхающих в оккупированный Крым десантными кораблями

Из-за километровых пробок при въезде на Крымский мост в российских властях решили привлечь силы военных, чтобы переправлять людей на оккупированный полуостров.

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости", которое цитирует министра транспорта РФ Виталия Савельева

Детали: Во время совещания, на котором также присутствовал президент РФ Владимир Путин, Савельев рассказал, что утром переговорил с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и тот пообещал "предоставить в случае необходимости 2 больших десантных корабля, который каждый берет по 40 автомобилей".

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"Если они будут делать по 5 рейсов в сутки, это еще по 200 автомобилей каждый десантный корабль, то есть всего 1000 автомобилей сможем перевозить по переправе", - сказал Савельев.

Предыстория:

С начала лета из-за усиления проверок для заезда на Крымский мост перед ним начали образовываться многокилометровые пробки.

3 июля оккупационные власти сообщили, что автомобильная пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани снова увеличилась до восьми километров.