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Шойгу готов завозить отдыхающих в оккупированный Крым десантными кораблями

"Украинская правда"Вторник, 4 июля 2023, 16:06
Шойгу готов завозить отдыхающих в оккупированный Крым десантными кораблями
Фото иллюстративное

Шойгу готов завозить отдыхающих в оккупированный Крым десантными кораблями

Из-за километровых пробок при въезде на Крымский мост в российских властях решили привлечь силы военных, чтобы переправлять людей на оккупированный полуостров. 

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости", которое цитирует министра транспорта РФ Виталия Савельева

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Детали: Во время совещания, на котором также присутствовал президент РФ Владимир Путин, Савельев рассказал, что утром переговорил с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и тот пообещал "предоставить в случае необходимости 2 больших десантных корабля, который каждый берет по 40 автомобилей".

"Если они будут делать по 5 рейсов в сутки, это еще по 200 автомобилей каждый десантный корабль, то есть всего 1000 автомобилей сможем перевозить по переправе", - сказал Савельев.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • С начала лета из-за усиления проверок для заезда на Крымский мост перед ним начали образовываться многокилометровые пробки.
  • 3 июля оккупационные власти сообщили, что автомобильная пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани снова увеличилась до восьми километров.

Темы: РосcияКрымоккупация
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