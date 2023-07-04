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Тбилиси "глубоко обеспокоен" реакцией Киева на состояние Саакашвили, но от ответных шагов воздержится

"Европейская правда"Вторник, 4 июля 2023, 17:05

Министерство иностранных дел Грузии отреагировало на вызов своего посла в Киеве в связи с ситуацией в отношении гражданина Украины, бывшего грузинского президента Михеила Саакашвили.

Об этом говорится в заявлении ведомства, которое цитирует "Европейская правда".

Грузинский МИД заявил, что "выражает глубокую обеспокоенность" решением Украины предложить грузинскому послу вернуться в Тбилиси для консультаций, что является "крайней формой эскалации дипломатических отношений".

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Также в Тбилиси напомнили, что ранее Европейский суд по правам человека отклонил ходатайство Саакашвили о выезде на лечение за границу.

"На этом фоне решение украинских властей существенно вредит стратегическим отношениям двух стран и является прямым вмешательством во внутренние дела суверенного государства", – заявляет Министерство иностранных дел Грузии.

Там выразили надежду, что Киев пересмотрит свое решение, и пообещали "воздержаться от любой дополнительной реакции в ответ на шаги Украины", чтобы еще больше не ухудшать двусторонние отношения.

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Напомним, 3 июля заключенный экс-президент Грузии Михеил Саакашвили впервые с февраля участвовал в судебном заседании через видеовключение из клиники "Вивамед". Он выглядит крайне истощенным.

Состоянием Саакашвили возмутился президент Украины Владимир Зеленский, а на следующий день посла Грузии в Украине вызвали в Министерство иностранных дел, где попросили вернуться в Тбилиси "для консультаций".

Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе возмутился реакцией Зеленского, но одновременно подчеркнул, что Тбилиси желает "остаться в режиме дружбы" с властями Украины.

Как известно, Саакашвили находится под стражей со времени тайного возвращения в Грузию накануне местных выборов 2021 года, а в последнее время его состояние здоровья значительно ухудшилось.

Темы: ГрузияУкраинаСаакашвили
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