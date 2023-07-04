Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Тбилиси "глубоко обеспокоен" реакцией Киева на состояние Саакашвили, но от ответных шагов воздержится

"Европейская правда"Вторник, 4 июля 2023, 17:05

Министерство иностранных дел Грузии отреагировало на вызов своего посла в Киеве в связи с ситуацией в отношении гражданина Украины, бывшего грузинского президента Михеила Саакашвили.

Об этом говорится в заявлении ведомства, которое цитирует "Европейская правда".

Грузинский МИД заявил, что "выражает глубокую обеспокоенность" решением Украины предложить грузинскому послу вернуться в Тбилиси для консультаций, что является "крайней формой эскалации дипломатических отношений".

Также в Тбилиси напомнили, что ранее Европейский суд по правам человека отклонил ходатайство Саакашвили о выезде на лечение за границу.

Реклама:

"На этом фоне решение украинских властей существенно вредит стратегическим отношениям двух стран и является прямым вмешательством во внутренние дела суверенного государства", – заявляет Министерство иностранных дел Грузии.

Там выразили надежду, что Киев пересмотрит свое решение, и пообещали "воздержаться от любой дополнительной реакции в ответ на шаги Украины", чтобы еще больше не ухудшать двусторонние отношения.

Напомним, 3 июля заключенный экс-президент Грузии Михеил Саакашвили впервые с февраля участвовал в судебном заседании через видеовключение из клиники "Вивамед". Он выглядит крайне истощенным.

ВИДЕО ДНЯ

Состоянием Саакашвили возмутился президент Украины Владимир Зеленский, а на следующий день посла Грузии в Украине вызвали в Министерство иностранных дел, где попросили вернуться в Тбилиси "для консультаций".

Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе возмутился реакцией Зеленского, но одновременно подчеркнул, что Тбилиси желает "остаться в режиме дружбы" с властями Украины.

Как известно, Саакашвили находится под стражей со времени тайного возвращения в Грузию накануне местных выборов 2021 года, а в последнее время его состояние здоровья значительно ухудшилось.

Темы: ГрузияУкраинаСаакашвили
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина скорректировала стратегию контрнаступления, чтобы уменьшить потери – ISW

WP: Минные поля – самое большое препятствие для украинского контрнаступления

В Одессе военные избили и задержали мужчину: в ТЦК признали превышение полномочий

Министр обороны Британии подтвердил, что уйдет с должности и не будет баллотироваться

видеоУже 18 тысяч украинских пехотинцев прошли подготовку в Британии

Украина изменила тактику контрнаступления после значительных потерь техники - NYT

Все новости...
Грузия
Из-за состояния Саакашвили МИД Украины попросил посла Грузии ехать в Тбилиси
В правящей партии Грузии обиделись на Зеленского из-за шагов в отношении Саакашвили
Кулеба о ситуации с Саакашвили: Все достигло точки кипения, его хотят довести до смерти
Последние новости
10:27
Как Соломия Крушельницкая спасла оперу "Мадам Баттерфляй" и карьеру ее автора
10:11
фотоРоссияне обстреляли промышленное предприятие Краматорска
10:00
Опасные комнатные растения: что скрывают яркие лепестки и мелкие иглы
09:50
В России прошла растерянность в отношении вагнеровцев после "мятежа" - разведка Британии
09:28
Россияне обстреляли Харьков четырьмя ракетами С-300
09:14
Дубинянский: Экспортировать ненависть к россиянам как к этносу – это априори контрпродуктивно
09:11
Президент Венгрии приедет на Закарпатье и в Киев
08:55
Россияне обстреляли ночью Запорожье, часть людей без света
08:42
Президент Болгарии заявил, что Украина "настаивает на войне", а Европа "платит за все"
08:21
В Украине уничтожили еще 500 россиян и десятки единиц техники
Все новости...
Реклама: