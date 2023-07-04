Тбілісі "глибоко стурбоване" реакцією Києва на стан Саакашвілі, але від кроків у відповідь утримається

Міністерство закордонних справ Грузії відреагувало на виклик свого посла в Києві у зв’язку із ситуацією щодо громадянина України, колишнього грузинського президента Міхеїла Саакашвілі.

Про це йдеться в заяві відомства, яку цитує "Європейська правда".

Грузинське МЗС заявило, що "висловлює глибоку стурбованість" рішенням України запропонувати грузинському послу повернутись у Тбілісі для консультацій, що є "крайньою формою ескалації дипломатичних відносин".

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Також у Тбілісі нагадали, що раніше Європейський суд із прав людини відхилив клопотання Саакашвілі про виїзд на лікування за кордон.

"На цьому тлі рішення української влади суттєво шкодить стратегічним відносинам двох країн і є прямим втручанням у внутрішні справи суверенної держави", – заявляє Міністерство закордонних справ Грузії.

Там висловили сподівання, що Київ перегляне своє рішення, й пообіцяли "утриматись від будь-якої додаткової реакції у відповідь на кроки України", щоб ще більше не погіршувати двосторонні відносини.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, 3 липня ув’язнений експрезидент Грузії Михеїл Саакашвілі вперше з лютого брав участь у судовому засіданні, через відеовключення з клініки "Вівамед". Він виглядає вкрай виснаженим.

Станом Саакашвілі обурився президент України Володимир Зеленський, а наступного дня посла Грузії в Україні викликали до Міністерства закордонних справ, де попросили повернутися у Тбілісі "для консультацій".

Голова керівної партії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе обурився реакцією Зеленського, але водночас наголосив, що Тбілісі бажає "залишитися в режимі дружби" з владою України.

Як відомо, Саакашвілі перебуває під вартою з часу таємного повернення до Грузії напередодні місцевих виборів 2021 року, а останнім часом його стан здоров'я значно погіршився.