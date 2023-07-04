Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Тбілісі "глибоко стурбоване" реакцією Києва на стан Саакашвілі, але від кроків у відповідь утримається

"Європейська правда"Вівторок, 4 липня 2023, 17:05

Міністерство закордонних справ Грузії відреагувало на виклик свого посла в Києві у зв’язку із ситуацією щодо громадянина України, колишнього грузинського президента Міхеїла Саакашвілі.

Про це йдеться в заяві відомства, яку цитує "Європейська правда".

Грузинське МЗС заявило, що "висловлює глибоку стурбованість" рішенням України запропонувати грузинському послу повернутись у Тбілісі для консультацій, що є "крайньою формою ескалації дипломатичних відносин".

Також у Тбілісі нагадали, що раніше Європейський суд із прав людини відхилив клопотання Саакашвілі про виїзд на лікування за кордон.

Реклама:

"На цьому тлі рішення української влади суттєво шкодить стратегічним відносинам двох країн і є прямим втручанням у внутрішні справи суверенної держави", – заявляє Міністерство закордонних справ Грузії.

Там висловили сподівання, що Київ перегляне своє рішення, й пообіцяли "утриматись від будь-якої додаткової реакції у відповідь на кроки України", щоб ще більше не погіршувати двосторонні відносини.

Нагадаємо, 3 липня ув’язнений експрезидент Грузії Михеїл Саакашвілі вперше з лютого брав участь у судовому засіданні, через відеовключення з клініки "Вівамед". Він виглядає вкрай виснаженим

ВІДЕО ДНЯ

Станом Саакашвілі обурився президент України Володимир Зеленський, а наступного дня посла Грузії в Україні викликали до Міністерства закордонних справ, де попросили повернутися у Тбілісі "для консультацій".

Голова керівної партії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе обурився реакцією Зеленського, але водночас наголосив, що Тбілісі бажає "залишитися в режимі дружби" з владою України.

Як відомо, Саакашвілі перебуває під вартою з часу таємного повернення до Грузії напередодні місцевих виборів 2021 року, а останнім часом його стан здоров'я значно погіршився.

Теми: ГрузіяУкраїнаСаакашвілі
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоУ Луганську прогриміли вибухи – ЗМІ

Президент Болгарії заявив, що Україна "наполягає на війні", а Європа "платить за все"

Україна скоригувала стратегію контрнаступу, щоб зменшити втрати – ISW

WP: Мінні поля – найбільша перешкода для українського контрнаступу

В Одесі військові побили й затримали чоловіка: в ТЦК визнали перевищення повноважень

Міністр оборони Британії підтвердив, що піде з посади й не балотуватиметься на виборах

Усі новини...
Грузія
Шлях Грузії до НАТО лежить через ПДЧ – декларація саміту
Посол США при НАТО не бачить змін у ставленні Альянсу до Грузії
Грузія не "консультуватиметься" з послом, якого Київ попросив поїхати через Саакашвілі
Останні новини
11:27
фотоПерламутрові хмари та рожеве "НЛО": українські полярники зафіксували незвичне природне явище
11:06
У Маріуполі лунають гучні вибухи – Андрющенко
10:56
Астрономи за допомогою радіохвиль виявили найхолоднішого коричневого карлика
10:55
Tesla почала виробництво пікапа Cybertruck після двох років затримок
10:39
фото, відеоУ Луганську прогриміли вибухи – ЗМІ
10:34
НБУ зменшив продаж валюти на міжбанку до понад $401 мільйона
10:27
Як Соломія Крушельницька врятувала оперу "Мадам Батерфляй" і кар’єру її автора
10:11
фотоРосіяни обстріляли промислове підприємство Краматорська
10:00
Небезпечні кімнатні рослини: що приховують яскраві пелюстки та дрібні голки
09:50
У Росії минула розгубленість щодо вагнерівців після "заколоту" – розвідка Британії
Усі новини...
Реклама: