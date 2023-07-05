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Из-за обстрела оккупантов на Луганщине пострадал волонтер

Алена МазуренкоСреда, 5 июля 2023, 09:34

Российские оккупанты обстреляли автомобиль харьковского волонтера вблизи Макеевки в Луганской области, мужчина получил минно-взрывную травму.

Источник: Луганская ОГА

Дословно: "Взрывную травму получил волонтер из Харьковщины, из Невского эвакуирован мужчина - его госпитализировали с язвой желудка, местным раздали наборы гигиены.

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Минно-взрывную травму и посттравматический отит волонтер получил 30 июня вблизи Макеевки.

Там его машина попала под российский обстрел. Впрочем, в больницу решил обратиться только вчера".

Детали: Глава Луганщины Артем Лысогор также сообщил, что "4 июля из Невского эвакуировали еще одного мужчину. Его госпитализировали в медицинское учреждение в соседнем регионе. На фоне постоянных артиллерийских ударов по селу у человека обострилась язва желудка".

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В ОВА сообщили, что за прошедшие сутки враг пытался наступать южнее Новоселовского. При поддержке авиации предпринимал попытки вытеснить наши войска с занимаемых позиций западнее Нововодяного и южнее Дибровы, но успеха не имел.

Украинские воины мужественно держат оборону, отбили все атаки россиян.

Под артиллерийский огонь со стороны оккупантов в очередной раз попали Невское и Белогоровка.

Из-за потерь в живой силе руководство армии РФ заставляет комплектовать подразделения бывшими заключенными.

Однако командование 20-й гвардейской общевойсковой армии оккупационных войск, которая базируется на Луганщине, пытается отказаться от предложения сверху из-за низкого уровня военной подготовки этих зэков, повышенных рисков дезертирства и проявления неповиновения, что наблюдается в рядах других формирований врага.

Темы: Луганская областьобстрелоккупация
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